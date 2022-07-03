TikTok致函美議員：未向北京分享用戶數據

TikTok向美國聯邦參議員保證，它正在採取一切必要措施來限制來自美國境外對用戶數據的存取. (路透)

TikTok 本周試圖向美國聯邦參議員 保證，它正在採取一切必要措施來限制來自美國境外對用戶數據的存取，包括其中國母公司字節跳動（ByteDance）的員工。

德國之聲報導，聯邦通信委員會（FCC）委員、共和黨 人士布蘭登‧卡爾（Brendan Carr）6月底致信兩家網路公司的首席執行官，警告稱短影片應用TikTok蒐集了大量美國用戶的敏感個人數據，而TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在北京的員工可以獲取這些數據。

這家社群網站公司6月30日以信函回復了9位美國共和黨參議員關於其數據存儲和訪問政策的問題。該公司向參議員們重申，中共（CCP）從未要求提供美國用戶的數據。

TikTok表示，「我們沒有向中共提供美國用戶數據，如果被要求，我們也不會提供。」TikTok主管還表示，雖然字節跳動的工程師可以對該社交平台的算法進行研究，但新協議確保他們只能在甲骨文的計算環境中操作，而不能從中提取數據。

TikTok此前曾表示，其所有美國用戶數據現在都存儲在由美國公司甲骨文（Oracle）營運的美國伺服器上。中國員工可以訪問美國用戶的數據，但只能在受該公司「美國安全團隊」監督的「強大的網路安全控制和授權批准協議」下進行。