中放寬125國入境措施 赴中機票可望降價

中國放寬國際旅客的入境檢疫，圖為在上海虹橋國際機場的大廳內的旅客。(歐新社)

中國近日陸續宣布放寬約125國入境規定，同時允許美國公民經第三國轉機到中國，亦即持有效新冠檢測 陰性證明的美國公民，可申請並獲得從美國或第三國入境的綠色健康碼。這是兩年半來中國首次較大規模「微鬆綁」入境規定，已使入境航線 搜索量大增，估計美國赴中機票價格可望略降。

6月28日，中國國務院發布第九版新冠肺炎防控方案，將入境人員隔離管控時間從「14+7」減半為「7+3」。不少中國駐外使領館也發布了對外籍人員「適當放寬」赴華簽證申請手續的通知。

路透、德國 之聲報導，中國駐美國大使館1日發布通知稱，中國將繼續放寬對於美國公民的入境限制，允許通過第三國中轉再入境中國。根據新的政策規定，按要求持有有效核酸檢測陰性證明的美國公民入境中國，從美國直飛或通過第三國過境都可以申請所謂的健康碼「綠碼」。此前，中使館只會給從美國搭乘直飛中國航班的美國公民授予綠碼。

中國對其它國家的公民對大約125個國家放寬了相應的限制措施。包括取消和簡化了自英國、法國、德國、義大利、澳洲、日、韓等國家的部分入境防疫措施，包括不再要求登機前12小時內進行抗原檢測，不再指定檢測機構等。

中國駐德國使領館1日發布通知，從2日起，自德國赴華人員可選擇從德國乘直航航班或者赴其他國家中轉赴華。申請人須在始發地和中轉地分別進行檢測，並且申請健康碼。中國駐英國大使館6月30日發布新規定，前往中國人員申請健康碼可選擇出示任何一家英國合法檢測機構的核酸證明。中國駐義大利大使館也發布通知稱使館不再指定檢測機構，中資企業和項目人員申請「健康碼」按照普通人員要求進行檢測；對赴華路綫和中轉次數不限制等。

雖然中國對入境限制「微鬆綁」，但從德國赴華的航班仍然是「一票難求」，美中機票價格甚至高達上萬美元，同樣也是「一票難求」。中國放寬入境措施後，估計相關機票價格可望略降，但受限航班仍有限，以及不少海外中國人回國在登機前必須同時進行多項檢測等不便，降幅恐有限。

澎湃新聞報導，國務院6月28日宣布放寬入境人員隔離管控時間後，攜程的數據顯示，政策發布當天，跨境航線尤其是入境航線搜索量大幅提升，當日跨境航線搜索量比前一天增長31%，其中入境航線搜索量環比增長54%。其中，日韓、歐洲及大洋洲入境航線搜索量環比增幅最高，分別為77%、68%及67%。目前歐洲入境航班均價呈一定下降趨勢，預估隨著入境需求進一步釋放，大學生佔比較高的航線，勢必會迎來更多學生入境潮。