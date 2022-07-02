波音成美中犧牲品? 中大手筆訂歐洲空客292架飛機

空客的官網報導從中國獲得大訂單。（取材自空客官網截圖）

隨著國際國內航班加速恢復，中國民航業正加快布局「起飛」。南航、國航、東航 1日公告，與歐洲空客（空巴）簽購買協議，分別購買96、96、100架A320NEO系列飛機。這是近3年來中國最大規模的客機訂單，總金額達史上最大的372.57億美元。空客的對手波音遭重創，美媒稱波音成美中關係緊張犧牲品，在華業務不振。

根據提交給證券 交易所的文件，南航此次訂購的飛機將於2024年至2027年交付，其中2024年交付30架，2025年交付40架，2026年交付19架，2027年交付7架，並將另外租賃19架A320NEO系列飛機。

國航和其子公司深航（合計購買96架，分別購買64和32架）的交付時間分別為2023年至2027年和2024年至2026年；東航的交付時間為2024年至2027年，其中，2024年計畫交付28架，2025年計畫交付31架，2026年計畫交付34架，2027年計畫交付7架。

據了解，此次訂單為南航史上最大數量、最高金額的單筆訂單。實際交易中空客給予南航較大優惠幅度，本次購買飛機的實際價格將低於上述基本價格。

南航董事會認為，本次飛機交易符合本公司十四五規划制定的機隊發展策略，經公司綜合評估，當前是飛機引進談判的有利窗口期，公司利用當前時機有利於爭取更佳購機條件，本次飛機交易有助於增強本公司市場競爭力；本次飛機交易的條款是公平合理的，符合本公司和全體股東的整體利益。

據了解，南航上一次購買飛機，是2019年8月30向中國商飛購買35架ARJ21-700飛機。基本價格合計為13.3億美元。除了國產飛機外，向全球飛機製造巨頭波音、空客購買飛機的合作均在2017年。

中國一向是歐洲空客和美國波音的重要市場，波音歷來將南航視為其在中國最大客戶。今年5月，南航將100多架波音737 Max客機從近期機隊計畫中移除。自從737Max停飛以來，空客在爭奪客機訂單和市場方面已遙遙領先波音。

受疫情 影響，2021年南航、國航、東航均虧損超百億。上游新聞報導，招商證券分析認為， 航空業作為周期性行業，供需關係是業績的主導因素。國金證券則稱，未來兩年航司運力降速較為確定，隨著需求回暖，需求增速將明顯高於供給增速，疊加票價市場化效應的釋放，航司業績將大幅反彈。