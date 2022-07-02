萬象南站換裝場啟用 中寮泰鐵路聯通

中寮鐵路萬象南站換裝場1日正式建成投用，首批跨境集裝箱在此完成標準軌與米軌間換裝後運往泰國。(新華社)

中寮鐵路萬象南站換裝場7月1日正式建成投用，首批跨境集裝箱貨物在這裡完成標準軌與米軌間換裝後，駛向泰國 林查班港，標誌中寮泰鐵路實現互聯互通，運輸成本減少20%以上。中寮鐵路將助力實現中國—中南半島連接印度 洋的陸海聯運國際物流通道，推動雲南以及寮國(老撾)融入全球產業鏈。

大公報報導，中寮鐵路採用國際標準軌，軌距為1435毫米，泰國鐵路採用米軌，軌距為1000毫米，兩種鐵路貨物運輸的互聯互通需要進行換裝作業，即將貨物從一種軌距的車輛卸下裝到另一軌距的車輛上。

今次建成投用的萬象南站換裝場北向連接中寮鐵路萬象南站貨場，南向連接既有寮國米軌鐵路塔納棱站，站內設置標準軌換裝線1條、米軌換裝線2條，在此可進行標準軌與米軌鐵路間貨物換裝作業，該場可一次同時換裝25輛泰國米軌鐵路貨車，年換裝作業能力約80萬噸。

萬象南站換裝場建成後，中寮泰鐵路實現互聯互通，中寮鐵路跨境貨物列車，向北可通達中國成都城廂、重慶團結村、西安新築等各物流集散中心，並與中歐班列相銜接，向南可經寮泰間米軌鐵路通達泰國首都曼谷和林查班港，陸海聯運國際物流通道將更加便捷暢通。

國鐵集團國際部負責人表示，中國與東盟國家間的國際聯運效率將進一步提升，降低跨境物流成本，從中國昆明到泰國林查班港間的運輸時間比汽車 換裝倒運縮短1天左右，運輸成本減少20%以上，預計每年可吸引泰國30萬噸以上的農副產品、橡膠等跨境貨物通過中寮鐵路運往中國，為中寮經濟走廊、中國─東盟命運共同體建設提供可靠運力支撐。