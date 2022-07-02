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20天繞日本一圈 中國三軍艦回來了

中國新聞組／北京2日電
日本防衛省發布的拉薩艦和成都艦的照片。(取材自環球時報)
日本防衛省發布的拉薩艦和成都艦的照片。(取材自環球時報)

日本防衛省統合幕僚監部6月30日發布消息稱，中國海軍兩艘驅逐艦和一艘補給艦6月29日至30日從沖繩本島和宮古島之間的海域北上進入東海。共同社並稱，這三艘軍艦在6月繞日本列島一周，航行的天數約達20天。對此，日本首相岸田文雄近日在北約峰會表達了對印太地區局勢的憂慮。

環球時報報導，從統合幕僚監部發布的信息來看，中國海軍這三艘軍艦分別為055型驅逐艦拉薩艦（舷號102）、052D型驅逐艦成都艦（舷號120）和903A型綜合補給艦東平湖艦（舷號902）。

從日方發布的航行軌跡來看，6月12日至13日，拉薩艦編隊穿越對馬海峽向北航行。6月16日，東平湖艦穿越津輕海峽向東航行。6月17日，拉薩艦和成都艦穿越宗谷海峽向東航行。6月19日，這三艘軍艦在日本本州島東部海域匯合併向南航行。6月29日晚，拉薩艦編隊穿越宮古海峽進入東海，向北航行。

日本防衛省稱，在拉薩艦編隊穿越宮古海峽時，日方出動了瀨戶霧號驅逐艦和P-3C反潛機進行警戒監視。

自由亞洲電台報導，日本首相岸田文雄近日在西班牙馬德里參加北約峰會，與多國元首會談，表達了對印太地區局勢的憂慮。

岸田文雄29日與西班牙首相桑切斯會談，雙方一致認為，在中國影響力增強的印度太平洋地區「不允許憑藉實力單方面改變現狀的嘗試」。之後，岸田文雄又與北約秘書長斯史托騰柏格會談，他們一致認為日本與北約深化合作很重要，並同意推進匯總日本與北約重點合作領域的個別夥伴合作計畫（IPCP ）修改計畫。

當天，岸田文雄還與南韓、澳洲、紐西蘭首腦會談，四國首腦基於印太與歐洲的安全保障密不可分的認識，商定在四國合作的同時，與北大西洋公約組織（NATO ）推進協作。

日本 岸田文雄 北約

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