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中首度公布戰機命名 殲20是威龍、殲16是潛龍

中國新聞組／北京2日電
殲20戰機被命名為「威龍」戰機。(取材自環球時報)
殲20戰機被命名為「威龍」戰機。(取材自環球時報)

中國航空工業集團官微1日首度公布軍機命名規則，殲20命名為威龍、殲16則是潛龍、殲11是應龍…，另外也公布了戰鬥機、轟炸機等八大類機種命名。戰神、雷神等威武戰機名稱公開，令不少軍事迷讚賞不已。

澎湃新聞報導，此活動是在航空工業舉辦的品牌與社會責任專題活動中，首次公布軍民機產品品牌命名規則，並發布了18個品牌系列的各型產品品牌名稱，涵蓋了戰鬥機、轟炸機、運輸機、特種飛機、教練機、直升機、通用飛機和無人機共八大類機種。

根據航空工業發布的消息，軍機命名法按類型分「龍鵬神鷹鵰鯊」 等系列，命名如下：

戰鬥機：殲20（威龍）、殲16（潛龍）、殲11（應龍）、殲10（猛龍）、JF17（梟龍）、殲15（飛鯊）。

轟炸機：轟6K（戰神）、轟6N（雷神）。

運輸機：運20（鯤鵬）、運9（麒鵬）、運8（鴻鵬）。

預警機：空警500（千里眼）。

特種機：運9反潛機（海鵰）、運9電子戰飛機（雷電）。

教練機：教練10（獵鷹）、教練9（山鷹）、教練8（雄鷹）、初教6（雛鷹）。

直升機：戰術通用直升機命名為「神鵰」，直8（神鵰8）、直9（神鵰9）、直11（神鵰11）、直20（神鵰20）；武裝直升機命名為「霹靂火」系列，直10命名為霹靂火10，直19命名為霹靂火19。

民機系列包括：「吉祥鳥」系列民用直升機，如AC-313為「吉祥鳥-313」；大型水陸兩棲飛機AG600命名為「鯤龍」，高端型通用飛機命名為「領翔」，普通型通用飛機命名為「領雁」，飛艇和繫留氣球類命名為「祥雲」。另外，民用運輸類飛機仍以「新舟」系列命名，軍民用無人機保留了「翼龍」「雲影」「旋戈」三個系列的品牌命名。

殲16戰機被命名潛龍。(取材自維基百科)
殲16戰機被命名潛龍。(取材自維基百科)

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