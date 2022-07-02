在黨慶官宣採購歐洲空客 中國大訂單讓美媒坐不住了

一架交付給中國南方航空的空客A320系列客機。(新華社)

中國三大航空公司向歐洲空客（空巴）公司購買292架空客飛機， 美媒似乎坐不住了，稱這一訂單是中歐進行長時間而深入談判的結果，對美國波音公司造成巨大衝擊。中國官媒則稱美媒不反思波音在飛機性能、安全性等方面的問題，一味從地緣政治角度來炒作中歐之間的民航採購合作，顯示美媒對空客「充滿羨慕嫉妒恨」。

中國官媒環球時報旗下 「樞密院十號」報導指出， 從空客公司官網在7月1日第一時間發布這一消息可以看出對於這一成果的重視。空客官宣信息證實這一訂單最終敲定是雙方進行了長時間而深入談判，而選在7月1日香港 回歸周年，且是中共 101周年黨慶這一舉國歡慶日子對外發布，只是一個水到渠成的選擇。

報導稱，中方與空客這一訂單引發了美國媒體的高度關注。美國彭博社在1日題為「空中客車公司贏得370億美元的中國噴氣式飛機交易對波音公司的影響」的文中，直接點明中歐這一採購合同對美國波音公司的巨大衝擊。文章稱，空中客車公司從4家中國航空公司手中贏得了有史以來最大的客機訂單，對美國波音公司在中國民機領域主導地位造成了很大影響。

文章稱，空客憑藉在中國當地的總裝生產線確立了優勢。波音公司歷來將一家中國航空公司視為最大客戶，但在其最暢銷的737 Max型號兩次墜毀以及美中之間的政治緊張局勢加劇之後，波音的在華業務已經放緩。

法廣引述法媒報導指出，目前不清楚此訂單不是意向訂單。對空客來說，這些訂單表明了中國航空市場積極的復甦勢頭和繁榮的前景。根據空中客車公司的預測，到2040年，在中國服役的飛機機隊預計將增加兩倍，達到近11000架，呈現爆發式增長。

「樞密院十號」並指出，無獨有偶，美國國會下屬的美國政府問責局（GAO）當地時間6月30日在其官網上發布了一篇名為「飛機認證：美國和歐洲批准商用運輸飛機新設計的流程比較」的報告。該報告發布的時間正好與中方、空客宣布簽署採購大單的時間高度重合，因此讓人不禁懷疑美國國會下屬機構此時發布報告的真實意圖。

報導稱，美國媒體前幾天還扯出所謂「歐洲公司與中國軍工聯合體存在聯繫」，完全就是無理的炒作，也顯示美媒對於空客在中國的發展充滿羨慕嫉妒恨。