TikTok涉國安？ 美FCC促蘋果、谷歌下架

美國聯邦通訊委員會委員以國家安全為由，呼籲蘋果、谷歌等美國科技巨頭應從自家的應用程式商店下架TikTok。（路透）

美國聯邦通訊委員會（FCC）委員再次呼籲，蘋果 、谷歌 （Google）等美國科技巨頭應從自家的應用程式（App）商店下架TikTok ，因這款由中國字節跳動公司研發的短影音社群App造成國家安全疑慮。

CNN報導，FCC委員卡爾（Brendan Carr）日前致函蘋果和谷歌的執行長，表示字節跳動的應用程式含有可蒐集敏感數據的監控工具，且當地法律也規定，若中國政府提出監視用戶的要求，字節跳動必須遵從。美媒BuzzFeed近期報導，字節跳動的中國員工多次查看美國TikTok用戶的資料，卡爾據此表示，這意味著TikTok並不符合蘋果和谷歌的App規範。

卡爾日前在推特上引述信件的一些細節。「TikTok不是一款普通的影片應用，那只是一層羊皮」，他寫道： 「它收集了大量的敏感數據，新的報告顯示這些數據在北京被訪問。

卡爾要求蘋果和谷歌最遲在7月8日將TikTok從應用程式商店裡下架，或向他解釋為何不打算這樣作。

蘋果和谷歌尚未回覆CNN的置評請求。TikTok發布聲明說，BuzzFeed的報導具誤導性，「如同許多國際企業，TikTok在世界各地擁有工程師團隊，為保護用戶數據，我們採用加密和安全監控等存取控制，而存取控制交由美國的資安團隊控管」。

「TikTok堅持，我們在美國以外地區（含中國）的工程師，如有需要，可以在這些嚴格控制下，取得查看美國用戶資料的權限。」

美國官員多年來質疑中國政府取得美國用戶的資料或通訊內容，會構成國家安全疑慮。然而，卡爾的呼籲能否收到成效，仍是未知數。

就在卡爾致信谷歌和蘋果的同一天（6月24日），聯邦通信委員會將中國電信（美洲）、中國移動國際（美國）列入被認為對美國國家安全構成威脅的通信設備和服務提供商名單。

根據2019年美國頒布的一項法案，聯邦通信委員會去年已將包括華為、中興在內的五家中國公司首批列入這一名單。