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建更大航母？中稱按國安需要考慮 促美摒除冷戰思維

中國新聞組／北京1日電
中國第三艘航空母艦福建艦6月17日下水。（新華社）
中國第三艘航空母艦福建艦6月17日下水。（新華社）

本報系聯合報報導，中國第三艘航空母艦福建艦6月17日下水，各界關注中國是否繼續建造新航母。中國國防部發言人譚克非對此表示，中國將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮。另外，被問到中美兩軍合作，他表示，需要雙方均拿出誠意。

國防部30日下午舉行例行記者會，有媒體詢問在福建艦之後中國是否會繼續建造更多大型航空母艦，這是否標誌著中國正在改變防禦性國防政策？

譚克非回覆表示，中國發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於中國航空母艦的後續發展計畫，將按照國家安全需要和裝備技術發展情況綜合考慮。

他說，中國的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策，決定了中國始終不渝奉行防禦性國防政策。歷史已經並將繼續證明，中國是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。

環球時報引述軍事專家張學峰稱，根據當前國際形勢，中國需要發展更多的航母，按照他國航母發展歷程來看，中國短期內如繼續建造航母，應會基於福建艦的設計基礎上進行優化提升。

另外，針對美「外交政策」雜誌稱，美方正尋求在美防長、美軍參聯會主席、美軍印太總部司令與中方官員之間建立更好的溝通渠道。譚克非表示，目前兩軍溝通渠道暢通，中方對推動兩軍交流合作持開放態度，但合作需要雙方都拿出誠意並付出努力。他又批評美國近期針對中國的意圖明顯，敦促要應摒棄冷戰零和思維。

國防部

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