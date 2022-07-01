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阻中國擴張 環太平洋軍事演習應對大國衝突

編譯張佑生／綜合報導

全球規模最大的跨國海上軍演、第28屆「環太平洋軍事演習」（RIMPAC）6月29日登場。由於美日印澳「四方安全對話」（QUAD）、澳英美三邊安全倡議（AUKUS）的成員國全員參加，加上南海周邊五個國家，甚至南太平洋小國東加的出現，分析家指出，這次是向中國傳遞一個訊息：中國在西太平洋地區的擴張會遭到阻止和擊敗。

包括東道主美國，共有26國參加這次在夏威夷珍珠港和南加州海域舉行的聯合軍演，直到8月4日結束。美軍派出了以尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」號為首的打擊群。「林肯號」從1月開始就在印太地區執行任務並進行密集的軍演。美軍陸戰隊首支F35C閃電II戰鬥機中隊也部署在「林肯號」上。

美國海軍在「2022環太軍演」的新聞稿表示，軍演就是為了提高「聯合部隊所需的聯合作戰能力、抗打擊能力和靈活性，以阻止並擊敗大國在衝突各領域各階段所採取的侵略行為。」中國分析人士將此解讀為，「美海軍將此次演習作為應對『大國衝突』的一個重要訓練平台」。

華府智庫「蘭德公司」國家安全供應鏈研究所主任馬丁是美國海軍上校退役，參與並策畫過往年環太軍演。他告訴美國之音，環太軍演向中國傳達的其實是地區各國「有關共同利益的聲明」。

他說：「在我看來，與其說是切斷與中國的聯繫或是遏制中國，不如說他們（亞太國家）為了共同利益而加強夥伴關係。無論中國選擇作為一個改變秩序的大國，還是試圖遵守國際準則，它都必須明白，該地區各國人民願意為了共同利益而相互合作，所以我認為這次演習的主要信息是，這些國家有共同的事業和共同的利益，並且願意合作。」

美國曾於2014和16年兩度邀請中國參加環太軍演。18年因為中國在南海擴張，美國撤回邀請。

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