G7公報提到中國14次 稱「主要威脅」 大篇幅控經濟罪名

G7峰會閉幕聯合公報，對中國提出了前所未有的嚴厲批評。（路透）

「七國集團」（G7 ）峰會閉幕並發布聯合公報，對中國提出了前所未有的嚴厲批評，「中國」一詞史無前例出現14次，並稱中國和俄羅斯是他們所面臨主要的共同威脅。中國外交部隨即回批G7粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗情緒；「G7不能代表全世界，應停止以任何形式攻擊抹黑中國及干涉中國內政」。

美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本等7國領導人6月26日起在德國舉行高峰會，6月28日閉幕時發布了重點針對中俄的聯合公報。

在南海問題上，公報宣稱，G7重申「中國在南海的廣泛海洋主張沒有法律依據」。並呼籲中國信守「中英聯合聲明」及「香港 特別行政區基本法」對權利、自由和高度自治的承諾。G7對中國人權狀況表達「嚴重關切」，呼籲中國在西藏和新疆尊重普世人權和基本自由，並對新疆的強迫勞動問題表示擔憂。

公報還用了相當大的篇幅指出中國的「經濟罪名」，稱G7國家將共同致力於應對中國「不透明和扭曲市場的干預」和「經濟脅迫」等「不公平經濟行為」帶來的挑戰，包括減少對中國的戰略依賴、提升供應鏈彈性、加強在關鍵領域的合作等。

但公報也提到對華合作。G7國家認為，有必要與中國就諸如氣候變化、生物多樣性喪失、國際安全等共同全球挑戰進行合作，並呼籲中國敦促俄羅斯立即停止對烏克蘭發動的不合理、無端和非法的戰爭、無條件從烏克蘭撤軍。

中國外交部發言人趙立堅 昨天對此回應表示，七國集團再次利用峰會公報鼓吹「民主對抗威權」敘事，粗暴干涉中國內政，攻擊抹黑中國，煽動對抗情緒。這充分說明七國集團無意在平等、尊重基礎上開展對話合作，而是抱守冷戰思維，堅持意識形態偏見，基於小圈子利益搞集團政治。

趙立堅稱，香港回歸25年來，香港居民依法享有的民主權利和自由得到充分保障。G7這幾個國家自身人權劣跡斑斑，沒有任何資格充當人權教師，也更無權把人權當做干涉別國內政的政治工具。美西方個別國家企圖「以台制華」，中國有權利採取一切必要措施，堅決維護國家主權和安全。

趙立堅表示，七國集團成員享受全球化發展紅利最多，然而在國際社會處於抗疫和經濟復甦的關鍵時期，熱衷於製造分裂對抗，毫無責任和道義可言。「七國集團的人口只占世界總人口的1/10，他們沒有資格代表全世界」。

香港「南華早報」認為，公報中的許多批評辭彙無疑是陳腔濫調，但美國此前一直無法成功說服G7其他成員國在公報中用類似表述提及涉華議題。此次G7公報中一共提到中國14次，一年前的公報只有4次。