經濟學人稱「豬比中國人會吃」 網民轟：種族主義的豬

「經濟學人」發表一篇文章，把豬和中國人進行對比，讓很多中國網民憤怒。（取材自推特）

英國 「經濟學人」雜誌近日在推特 上刊登一篇文章，寫道「豬在2019年吃掉了4.31噸的糧食，比中國人吃的多了45%。」拿豬和中國人對比的做法引起大量中國網民不滿，認為這是一種種族主義 的體現，中國環球電視網CGTN主持人劉欣也以「人寫不出來這種話」來評價。

綜合媒體報導，「經濟學人」本篇文章本身想表達的意思是，全世界更多的糧食是被牲畜而不是人類吃掉了，但中國網民怒斥「經濟學人」的這種對比是赤裸裸的種族主義行為，更有網民批評「令人作嘔的比較」、「經濟學人？你們真是搞砸了自己的名聲」。

有網民乾脆將「經濟學人」的對比從「中國人」換成了「英國人」或「白人」，並抨擊「經濟學人」是「西方豬」、「白皮豬」。

還有一些網民實在是看不下去，指責「經濟學人」上述行徑「過分出格、極具煽動性」，違反推特的「反仇恨」社區規約。已有多名網民表示已舉報「經濟學人」這一推文。

「中國日報」歐洲分社的社長陳衛華也大罵「經濟學人」是「一群豬」開辦的，「一群種族主義的豬」。

有人認為「經濟學人」之所以拿中國進行對比是因為中國的人口很多。可問題是，如果「經濟學人」的出發點是為了突出豬吃得比人多，拿全世界的總人口去進行對比，難道不比單獨拿出中國更有說服力？而且非洲大陸的總人口數也與中國基本相當，同時更需要糧食，為何「經濟學人」不用去豬和非洲人口進行比較？

一名來自美國的網民指出，美國約40%的玉米和25%的大豆作物用作生物燃料，並問「經濟學人」，「你們啥時候報導一下這個？」數據顯示，美國2021年乙醇產量約4500萬噸。按照1噸生物燃料乙醇大約需要3噸糧食原料推算，美國共消耗約1.35億噸糧食，約為澳州一年糧食總產量的2.5倍。

目前，「經濟學人」並沒有刪除這則貼文，也沒有更正文章中「豬」和「中國人」進行對比的描述。