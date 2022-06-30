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北約、G7都針對…中國頻當箭靶 官媒喊打痛美「長臂」

中國新聞組／北京30日電

白宮國家安全顧問蘇利文日前才剛說幾乎沒有證據表明中國在軍事上支持俄羅斯，但以美國為首的G7峰會接著將矛頭對準中國，另一方面美又以「援俄」為由宣布制裁五家中企。中國官媒發布評論稱，一邊制裁中國一些企業，一邊說中國沒有違反制裁，美對中企的制裁又破了一個極其惡劣的先例；中國一定會打痛美國不斷伸過來的「長臂」，讓它長足教訓。

美國政府在當地時間6月28日將康奈電子、金湃科技、信諾電子、勝寧電子和世界捷達（香港）物流等五家中企列入貿易黑名單，理由是「涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業」。

對此，中國外交部發言人趙立堅回應指出，這是美方搞的單邊制裁和長臂管轄，中方已經向美方提出嚴正交涉。中國和俄羅斯在相互尊重、平等互利的基礎上開展正常的經貿合作，不應受到任何第三方的干預和限制。中方敦促美方撤銷有關制裁措施。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

中國官媒環球時報旗下公眾號「補壹刀」發表評論指出，剛結束的G7峰會，和緊鑼密鼓接著召開的北約峰會，都在有意無意地用「對華異常強硬」來展示以美國為首的小圈子依然「如以往一樣團結」。中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建表示，主要還是因為今年的峰會是在俄烏衝突背景下進行的；G7國家領導人首先會就俄烏衝突做內部協調，與此同時又會將解決不了的內部矛盾向外轉移，將責任推到中國身上。

而美國最新宣布對中國企業的制裁，又破了極惡劣的先例。這也是自2月份俄烏衝突爆發以來，美國首次因涉俄業務對中國實體採取動作。但蘇利文在前往參加北約峰會的路上才公開承認：幾乎沒有證據表明中國在軍事上支持俄羅斯；今年5月，美國高級官員也表示到目前為止並未發現中國有在軍事和經濟支持俄羅斯對烏的軍事行動，美方這不是自相矛盾嗎？

值得一提的是，這些公司違反的所謂法律依據是美國的國內法；中國社會科學院大學法學院教授廖凡表示，所謂的國際制裁應當嚴格按照「聯合國憲章」、由聯合國安理會授權，並提出明確的目標、定期審查的規定及撤銷制裁的條件。

評論指出，根據過去的案例，美國一旦新開了一個口子，就會根據自己的需要不斷擴大打擊面。中國人對此堅決反對，一定會採取必要措施維護本國企業的正當權益，一定要打痛美國不斷伸過來的「長臂」，讓它長足教訓。

俄羅斯 G7 北約

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