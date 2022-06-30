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習近平：堅持「動態清零」 寧可暫時影響一點經濟發展

中國新聞組／北京30日電

中國國家主席習近平28日在湖北武漢視察時重申堅持「動態清零」。他強調，中國人口基數大，搞「集體免疫」之類的防控政策，後果不堪設想。「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。原本向上的上海證券交易所綜合股價指數A股指數隨即於29日下跌，美媒解讀是受習近平的「清零」講話刺激造成。

據新華社報導，習近平表示，新冠肺炎疫情是「一場大考」。「我們堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零，因時因勢不斷調整防控措施，最大程度保護了人民生命安全和身體健康」。

習近平稱，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。「我們實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從我國國情出發確定的，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其是要保護好老人、孩子」。

習近平還表示，如果算「總帳」，中國採取的防疫措施是最經濟的、效果最好的。當前疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大。「堅持就是勝利」。他要求克服麻痹思想、厭戰情緒、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作，同時要盡可能推動經濟平穩健康發展。他同時信心喊話：「我們有信心統籌好疫情防控和經濟社會發展工作，爭取今年我國經濟發展達到較好水平。」

但國務院總理李克強則持續表達對當前中國經濟的憂慮。新華社報導，李克強27日前往民政部、人力資源社會保障部考察並主持座談會時表示，受疫情等超預期因素影響，中國經濟出現新的下行壓力，當前穩經濟一攬子政策措施正加快落地見效，經濟總體有所恢復，但恢復的基礎還不穩固，穩就業任務依然繁重。

李克強表示，要進一步增強緊迫感，繼續落實各項政策，推動經濟運行盡快回歸正常軌道，盡快把失業率降下來、控制住。他並指出受疫情、災情等影響，現在「困難群眾」增多，要求民政部加強動態監測，確保不發生規模性返貧。

自由亞洲電台報導，習近平堅持「清零」消息一出，上證綜合指數立即應聲下跌。受習近平講話消息刺激，上證29日收市報3361.52點，下跌47.69點，市值蒸發1.40%。匯豐研究同日表示，中國經濟復甦路徑在很大程度上取決於國內疫情形勢的演變，預計北京今年將堅持「動態清零」政策，將2022年中國GDP增長預測由4.9%下調至4.1%。

（時政）（3）習近平在湖北武漢考察 新華社照片，武漢，2022年6月29日 ...
（時政）（3）習近平在湖北武漢考察 新華社照片，武漢，2022年6月29日 習近平在湖北武漢考察 6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在東湖高新區左嶺街道智苑社區黨群服務中心，向社區工作者了解黨建引領基層社區治理及便民服務等情況，並同前來辦事的老年人親切交談。 新華社記者 謝環馳 攝
習近平28日在武漢視察時還前往一處社區參訪，了解湖北「常態化疫情防控」和疫後社區...
習近平28日在武漢視察時還前往一處社區參訪，了解湖北「常態化疫情防控」和疫後社區治理情況。（取材自新華社APP）

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