習近平「政績工程」 雄安站每天剩1趟車

雄安站現時每日只剩一趟車。(中新社資料照片)

由國家主席習近平 「親自決策、親自部署、親自推動」的「千年大計」雄安新區，近日再傳最新「爛尾」消息。有媒體查閱中國鐵道數據，發現相當於六個北京 站的雄安站，現時每日只剩一趟車。

據中國自媒體「海住研究院」報導，受京冀兩地疫情防控政策及雄安新區發展現狀影響，雄安站近期每天只保留了一趟往返北京西站的列車。報導提出質疑直問：「如果一條高鐵線路開通運營後客流慘淡，這是否是一種嚴重的資金浪費和資源錯配？」

雄安新區曾被視為習近平的「政績工程」。官方曾形容，「設立雄安新區，是以習近平同志為核心的黨中央深入推進京津冀協同發展作出的重大戰略選擇，是一項歷史性工程」，甚至指雄安新區是習近平心中的「千年大計」。

雄安站站場總規模13台23線，總建築面積47.52萬平方米，相當於六個北京站。2020年12月啟用之時，黨媒曾以「中國高鐵新名片」來形容雄安站。

自由亞洲電台報導，由於相關消息在政治上相當敏感，網管對這條消息似有特別安排。現時在「海住研究院」的微信 帳號上相關資訊仍然存在，但在百度搜查「雄安站每天只剩一趟車」，卻無法搜到這條消息。

對於雄安站淪為「大白象工程」，網民紛紛冷嘲熱諷。有網民揶揄說：「炸一炸改造成未日廢土主題公園，或是當影視基地！」也有網民說：「你不懂，這千年大計啊，1000年後就滿負荷運轉了。不信你到時候再看。」