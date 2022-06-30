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地方財政緊張 廣東、浙江、江蘇公務員減薪 河南機場欠租

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。（取材自微信）
河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。（取材自微信）

疫情衝擊經濟，連帶也影響中國地方政府財政收入，連中國公務員、教師也被迫減薪，財新網報導，中國沿海多地確實已出現公務員「降薪潮」，且薪資下調幅度達到兩、三成。

報導稱，此次減薪風暴，廣東、浙江、江蘇等地公務員受衝擊較大。深圳龍華區一位科級官員估算，他的收入縮減將超過20%。過去加上各類獎金補貼，其年薪達到人民幣37萬元左右(約5.5萬美元)。按此推算，其年收入將減少7萬4000元。

江蘇蘇南地區一名副科級公務員降薪幅度約25%，到手薪酬減少約2.2萬元。寧波一名鄉鎮基層公務員則表示，此次調薪將直接砍去占其收入四成的獎金。儘管每月基本工資加了2000元，但年收入總體仍下降約三分之一。

浙江一名科級公務員透露，「經濟越發達的地方，降得越厲害。」有公務員在網上抱怨，他已在深圳貸款買房，降薪後難以支付每個月高額的房貸。

報導指出，與沿海經濟發達地區公務員大幅降薪相比，內陸地區此次未受到明顯影響。公務員工資包括基本工資、津貼、補貼和獎金，過去地方往往在規定的工資外，以「精神文明獎」等名義發放自設的獎勵性補貼，此類薪酬待遇與地方財力掛鉤。

報導稱，除疫情影響導致公共預算收入下滑，土地出讓金收入減少及增抵退稅政策也加大了地方財政壓力。

公務員遭大幅減薪的深圳，根據深圳市財政局早前公布的數據，今年1至4月，深圳一般公共預算收入下降12.6%，4月較去年同期的降幅更高達44.2%。

另據河南省委旗下的頂端新聞報導，河南鄭州市下轄滎陽市的上街機場傳出積欠周邊村民300萬元租金，一直無法發放的原因則是當地「財政緊張」。

上街機場，原本每年都會發放每畝土地2500元的租金給遭到機場建設占用土地的農民，但是村民表示2021年以來一直沒有發放，村民都很著急。

對此情形，滎陽城投回應指出，「這兩年滎陽市財政比較緊張，一直沒有撥。2020年公司墊錢支付了租金，但去年公司資金比較緊張」。該公司表示，村民什麼時候能收到租金，還得詢問滎陽市財政部門，但財政部門並未回應。

公開資料顯示，滎陽城投成立於2003年12月9日，是由滎陽市人民政府出資的國有獨資有限責任公司。

河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。(取材自鄭州通航)
河南上街機場傳出積欠周邊農民租金，原因是財政緊張。(取材自鄭州通航)

租金 機場 河南

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