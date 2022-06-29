伊朗、阿根廷申入金磚抗G7 中：支持夥伴國擴員

金磚國家近來有愈走愈近趨勢。圖為2019年11月14日，俄羅斯總統普亭（第二排右）和中國國家主席習近平（第二排左）、印度總理莫迪（左一）等人在巴西首都巴西利亞出席金磚國家領導人峰會時交流。（Getty Images）

金磚國家峰會甫結束，習近平日前提出推進「金磚擴員」有了新進度，伊朗 、阿根廷先後表態申請加入，中國外交部表示積極支持。另外，對於北約 峰會將中國列為「系統性挑戰」，並邀請日、韓、紐、澳參加會議，環球時報社評指出，北約亞太化的迎合無異於引狼入室，亞太國家不應站在北約的危牆之下。

伊朗塔斯尼姆通訊社報導，在日前金磚峰會上，伊朗總統萊希表達伊方希望加入的意願。萊希認為，伊朗能夠利用自身的地緣優勢，打通金磚國家與能源市場的聯繫。伊朗外交部發言人哈提卜扎德27日表示，德黑蘭已經提交申請加入金磚國家，並進行一系列磋商。

阿根廷總統費南德茲日前以視訊出席全球發展高層對話會時，也表達加入金磚合作機制的願望。他說，阿根廷與金磚國家之間有著良好的合作基礎，阿根廷與中國不久前剛簽署貨幣互換協議，至少在金融合作方面，融入金磚國家不存在大的障礙。

對於伊朗、阿根廷表達加入金磚的意願，中國外交部表示，中方將同金磚夥伴一道穩步推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴加入金磚大家庭。外交部發言人趙立堅 28日表示，金磚國家機制自成立以來，就同廣大新興市場和發展中國家的命運緊緊聯繫在一起；金磚國家一致認為要加強同其他新興市場和發展中國家合作，進一步提升金磚機制的代表性，在重大國際和地區問題上發出更響亮的「金磚聲音」。

中俄向來支持擴員，尤其當前以美國為首的七大工業國（G7）等國際組織正進一步加大對中俄的圍堵力道，金磚擴員可望成中國抗衡G7利器。不過，金磚擴員也存在許多變數，除內部意見分歧包括印度可能反對，以及金磚如何從鬆散的經濟組織轉變成具有抗衡力道的政治組織都是隱憂。

另外，對於北約峰會將中國列為「系統性挑戰」，趙立堅批評北約長期固守陳舊的安全觀念，早已淪為個別國家維持霸權的工具。他認為，北約的新戰略文件只是新瓶裝舊酒，沒有改變製造假想敵、搞陣營對抗的冷戰思維。

趙立堅反問道，「中國奉行獨立自主的和平外交政策，不干涉別國內政，不輸出意識形態，更不搞長臂管轄、經濟脅迫、單邊制裁，何談系統性挑戰？」