德媒：中是對手或挑戰者？ 美德激烈爭執

七大工業國集團(G7 )峰會以6000億美元投資項目抗衡中國一帶一路，北約 峰會也將中國為對手甚至敵人；峰會東道主德國 總理蕭茲雖然公開呼籲中國不要破壞對俄羅斯實施的國際制裁，但德國媒體報導指出，應該把中國視為敵手還是挑戰者？北約就此爭論不休。高級外交官還透露說，美國和德國之間發生了激烈的爭吵。

法廣報導，德國商報對北約峰會將如何擺放中國表示關注。該報透露說。30個北約國家周三在馬德里確定未來安全政策時，他們將用一個單獨的段落來討論中國。光這一點就是北約歷史上的一個轉折點。但北約的中國戰略究竟應該是什麼樣子，仍然存在爭議。美國尤其敦促北約進一步重視中國政府對權力的爭奪，並就此得到英國的支持。但是應該把中國視為敵手還是挑戰者？北約就此爭論不休。高級外交官透露說，美國和德國之間發生了激烈的爭吵。

德國焦點周刊對德中經貿表示關注。該刊認為，德國陷入中國陷阱，德國經濟界對中國的熱情早已消失。德國正在考慮重新擺放德中經濟關係。歐洲對華新投資暫時全部凍結了。由於人們不斷指責中國的人權問題，一些企業開始離開中國。儘管如此，專家們認為，經濟上完全與中國脫鉤是不可能的。儘管德國對華新政策里明確說明，不會迴避指出維族人受到虐待這一點，但專家們擔心，到時候，務實主義可能還是會占上風。

德國之聲報導，在德國巴伐利亞阿爾卑斯山麓為期三天的G7峰會結束時發表的公報中，G7領導人還表示，深深關切中國人權狀況，並將磋商應對非市場經濟政策挑戰的共同策略。

峰會東道主德國總理蕭茲呼籲中國不要破壞對俄羅斯實施的國際制裁。他強調，與會者在所有會談中都表達這一堅決態度，峰會期間，各國元首和政府首腦再次相互保證，「我們未來也將繼續共同這麼做」。

此外，澳洲總理亞伯尼希前往西班牙馬德里參加北大西洋公約組織（NATO）峰會之際，警告中國政府要從俄羅斯在烏克蘭的「戰略失敗」中汲取教訓。

亞伯尼希接受澳洲「金融評論報」訪問時表示，俄國和中國之間所謂的特殊關係「強化了對世界的影響，不僅僅是俄國和烏克蘭正在發生的事情」。