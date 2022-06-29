布林肯G20會晤王毅 將為拜習通話鋪路

白宮國家安全顧問蘇利文 近日表示，美國總統拜登 與中國國家主席習近平在未來幾周內有望進行接觸。美國之音引述外交消息人士稱，美中兩國首席外交官（指美國國務卿布林肯和中國外長王毅 ）計畫下月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）部長級會議期間，於場邊舉行面對面會晤，為拜習通話鋪路。

蘇利文透露，拜登與習近平「在未來幾個星期內會有機會進行接觸」，但不是在七大工業國集團（G7）峰會結束後馬上接觸。本月18日，拜登曾表示「很快」會與習近平通話，並稱考慮解除對中加徵的關稅。

拜習上次進行視訊對談是3月18日，持續約2小時，拜登施壓北京勿支持俄羅斯是該次對話重點；會前分別經歷蘇利文與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的羅馬會談、布林肯與王毅通話等高層的事前鋪墊。本月13日，蘇利文與楊潔篪已於盧森堡進行會談，就剩中美外長溝通敲定拜習視訊通話。

在布林肯和王毅計畫在下月的20國集團(G20)部長會議期間舉行面對面會晤之際，俄羅斯正在加大在烏克蘭的攻勢。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國高級官員一直以來質疑中國在烏克蘭問題上的所謂「中立」。