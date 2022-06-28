李強連任上海市委書記 躋身「接班」梯隊

李強順利連任上海市委書記。（取材自上觀新聞）

中共 上海市黨代會27日落幕，上海市委28日隨即舉行第12屆委員會第一次全體會議，進行換屆選舉。李強順利連任上海市委書記一職，龔正、諸葛宇杰連任市委副書記。

根據公開資訊，2017年10月底，時任浙江省委書記的李強接替韓正，擔任中共上海市委書記，仕途更上一層樓。中共20大將於今年秋季登場，上海市委書記依慣例會躋身接班梯隊。

因此曾有分析認為李強將有機會進入政治局常委會，成為決策核心人物之一，但因4月間上海疫情 蔓延及封城措施引發強大民怨，李強的未來仕途被認為出現變數。

法廣報導指出，江澤民以降，除陳良宇落馬，上海市委書記都成了常委，習近平 入常前，2007年也到上海短暫掛職。李強最被看好入常，但一個新冠疫情讓上海被封鎖得像死城，病毒造成的傷害遠不及封城清零造成的次生災害，習還能把李強擢拔入常嗎？

但有分析指出，因為李強在忠實地執行著習近平「清零不動」的命令，習近平如讓李強出局，等於承認清零失敗。李強日前宣布打贏上海抗疫保衛戰，似乎發出了信號，儘管他並沒有在上海實現「清零」，至少向習表忠。

連任市委副書記的龔正，同時是現任上海市長，2020年3月間接任上海市委副書記一職，並於同月任上海市副市長並代理市長。同年7月，經上海市15屆人大四次會議選舉，正式就任上海市長。

另一位連任市委副書記的諸葛宇杰是今年3月間出任現職，由於年僅50歲，是中國首位「70後」省級黨委副書記，因此這項人事任免在當時受到不小關注。

據發布，除了市委書記、市委副書記外，會議也選出新一屆市委常委與紀律檢查委員會書記、常委；新一屆上海市委班子集體亮相，其中，陳通、張為、郭芳是新面孔，三位新面孔均為「70後」，包括一位女性郭芳。

全會選舉以後，市委書記李強作了講話。李強指出，上海是一座光榮的城市，中國共產黨從上海誕生、啟航、出征，這是這座城市恒久的光榮，也是身處上海的所有共產黨人的光榮。「成為黨的人，是我們無悔的選擇」。