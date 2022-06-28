北約戰略概念 中將被定位「系統性挑戰」

中國外交部發言人汪文斌。（路透資料照片）

北約 峰會將於29日在西班牙馬德里舉行，在美國牽頭下，峰會料討論「中國挑戰」。據路透27日報導，在放眼未來10年的新版「戰略概念」中，北約擬將中國定位為「系統性挑戰」（systemic challenge），同時表示願意在「符合共同利益的領域」與北京 合作。

香港文匯報報導，近日美國官員多次透露，北約將首次在新修訂的戰略概念文件中提及中國，並形容相關措辭將會是「強硬」。中國外交部發言人汪文斌則在日前表示，北約是「冷戰」產物，同時代發展背道而馳，奉勸北約不要搞亂亞太、搞亂世界。

2月24日俄烏衝突爆發以來，這是北約30成員國首次舉行領導人峰會，烏克蘭議題本應是會上焦點，不過美國似乎更專注推動這個活動範圍集中在北大西洋的美歐軍事組織，插手亞太地區事務。這次峰會不但邀請日、韓、澳、紐四個亞太地區國家領導人參會，美國官員還在會前多次發言，都無不將峰會矛頭指向中國。

北約祕書長斯托爾滕貝格被指炒作「中國威脅」。(取材自環球網)

會前，有白宮官員透露，北約將在峰會上首次把「中國」寫入最新版的戰略概念文件中，而且「有信心」文件內有針對中國措辭強硬的說明。不過這名官員亦承認，具體「如何針對」中國的細節問題，各國仍在協商討論階段。

北約祕書長斯史托騰柏格曾表示，中國不是北約的對手，不過中國的崛起對北約的利益、安全和價值是挑戰，北約會努力在這次峰會做出決定，向中國傳遞清楚信息。他稱中國反對北約擴張，「此舉等於否定歐洲安全的核心原則」。

不過路透報導，北約部分成員國對是否要在文件中針對中國仍有保留，其中法國和德國便希望措辭可以稍為溫和一點；捷克及匈牙利亦反對將中俄關係描述為「戰略協作」。一名外交官說，與會國家已經接近就措辭達成共識，包括會將中國形容為「系統性挑戰」，但同時強調北約願意「與北京就共同利益領域合作」作為平衡。

針對北約計畫對中國「集團對抗」，汪文斌指出，北約是冷戰產物和美國主導下的全球最大軍事聯盟，是美國維護霸權、操控歐洲安全格局的工具，同時代發展潮流背道而馳。北約明明是北大西洋軍事組織，近年來卻跑到亞太耀武揚威，試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太。

另外，G7峰會期間，傳出各領導人同意在未來五年籌集6000億美元資金，推動全球基建和投資夥伴項目，以對抗中國的一帶一路 倡議。

中國外交部發言人趙立堅27日表示，所謂一帶一路造成債務陷阱，完全是偽命題。他並稱，美國才是債務陷阱的真正製造者；各類倡議不存在彼此取代的問題，反對打著基礎設施建設旗號、推進地緣政治算計、抹黑汙衊一帶一路倡議。

環球時報前總編輯胡錫進更是批評「七國集團已經過氣了」，稱G7是美國的傀儡機構，幾乎產生不了什麼額外訊息量了。