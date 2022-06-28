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不只航母福建艦 美媒：中國另4種船對美軍威脅也大

記者陳言喬／綜合報導
中國第三艘航空母艦「福建艦」6月17日下水。（新華社）
中國第三艘航空母艦「福建艦」6月17日下水。（新華社）

中國新航母「福建艦」下水後，美國媒體稱，先別提中國新航母了，中國其他四種海上力量，可以說對美國海軍的主導地位構成更大挑戰。

美國有線電視新聞網報導稱，中國的第三艘航母最近下水，凸顯中國海軍的雄心壯志。北京已打造出全球規模最大的海軍。專家說，「福建艦」（目前）可能是中國最大的艦艇，但或許不是美國海軍指揮官們現在考慮的最大問題。以下是中國可以使用的四種海上力量，它們可以說對美國海軍的主導地位構成更大挑戰。

第一是055型驅逐艦。這些排水量達1.3萬噸的導彈驅逐艦，被許多人視為世界上最強大的水面戰艦。蘭德公司高級分析師蒂莫西．希斯說，「這些船具有複雜的設計、隱身功能、雷達和大量導彈庫存。比大多數美日韓的驅逐艦更大更強」。北京曾在一天內推出兩艘驅逐艦，這足以證明中國不俗的造船能力。

第二是039型潛艇。這些動力潛艇幾乎無聲無息，可能是美國軍事規劃人員很難對付的。據美國國防部2021年向國會提交的中國軍力報告，北京已建造多艘039A/B型潛艇，並計畫在未來三年將總數進一步增加。中國在潛艇領域不斷進步的同時，美國海軍的反潛能力卻遇到麻煩。

第三是商船渡船。中國有一支龐大的民用渡輪船隊。新美國安全中心的研究員湯瑪斯．舒加特撰文稱：中國最大的渡船製造商曾表示，其最大一艘滾裝渡船是為軍民兩用目的而建造的。舒加特估計，使用民用船隻將使中國多出110萬噸排水量的船，這個數字是中國所有兩棲攻擊艦總噸位的三倍多。

第四是海上民兵船。中國已建立一支由100多艘商業捕魚船隻組成的海上民兵隊伍。舒斯特稱，海上民兵的船上有自動武器，船體經過加固，最高速度比世界上90%的漁船都快。中國擁有世界最大的捕魚船隊，有大量儲備可供調用。

報導稱，「福建艦」下水就像在美國一樣，航母將逐漸成為解放軍海軍的核心，並成為現代中國軍隊實力的象徵。舒斯特說：中國已推出三艘航母，其中兩艘已全面投入使用。而在此期間，美國海軍的一艘新航母卻不能全面投入使用。「與此同時，中國飛速前進，他們建設海軍的速度比美國及其所有盟國都快。不算完美，但打下了一個良好的基礎」。

北京 國防部 解放軍

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