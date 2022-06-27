拜登赴G7 白宮先劇透「帶著2套如何對付中國的劇本」

七大工業國(G7)及北約(NATO)峰會26日起於德國、西班牙接力登場。美媒稱，美國總統拜登「帶著最嚴厲的、如何對付中國的劇本」赴會。（美聯社）

七大工業國(G7 )及北約(NATO)峰會是西方國家重要峰會，26日起於德國、西班牙接力登場。美媒稱，美國總統拜登 「帶著最嚴厲的、如何對付中國的劇本」赴會，並指白宮事前「劇透」G7將針對中國兩項問題做討論。中國官媒環球時報據此回應，批峰會炒作中國威脅論，「挑釁中國，任何時候都不會交好運」。

據路透發自美國空軍一號的報導，在拜登前往德國途中，白宮方面宣稱，七國集團將討論所謂的中國「強迫勞動」和「竊取知識產權」問題。

環球時報報導，針對所謂新疆 存在「強迫勞動」的謠言，中國外交部發言人汪文斌日前表示，此為反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊，新疆棉花等產業已大規模機械化生產、新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。

至於美方炒作「中國竊取知識產權」，外交部日前發布「美國對華認知中的謬誤和事實真相」稱，中國積極推進「海牙協定」、「馬拉喀什條約」加入進程，為知識產權全球治理貢獻中國力量。中國歐盟商會發布的「商業信心調查2021」顯示，半數以上受訪企業認為中國知識產權執法力度足夠好或非常好。

而這兩項話題，去年的G7峰會就已談及。在中國人權問題上，去年的公報只是含糊地呼籲中國尊重基本自由；在涉及新疆的問題上，也沒有就禁止各國參與受益於強迫勞動的項目達成共識。

環時稱，美歐的對華戰略差異是不可踰越的。美國要的是西方一起扳倒中國。歐洲國家與中國既有意識形態分歧，也有經濟上的競爭與合作需求。因而，再如何強硬至多也只是「嘴炮」。

此次，G7將籌資6000億美元推動全球基建，對抗中國一帶一路，美國國家安全顧問蘇利文說，「這可以代替中國人所提供的東西，成為另一種選擇」。

但如今G7國家整體面臨高通膨，已然不太可能為美國新承諾提供大量資金，提出將會「尋求私營部門的貢獻」，但迄今依然缺乏落實的具體方案。 由是觀之，新的所謂夥伴關係依然是一張被美化的「空頭支票」。

環時社評指出，在美國對華激烈競爭戰略的指揮棒下，一些國家正在將G7和北約峰會視為凸顯重要性、實現自身戰略野心的好機會。

社評奉勸一些曾經在世界局勢的劇烈變化中栽過跟頭的國家，千萬別覺得這次就交上了「好運」，每每自以為是操弄地緣政治的「棋手」，到頭來發現自己還是大國棋盤上的「卒子」。