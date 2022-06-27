我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

拜登赴G7 白宮先劇透「帶著2套如何對付中國的劇本」

中國新聞組／北京27日電
七大工業國(G7)及北約(NATO)峰會26日起於德國、西班牙接力登場。美媒稱，美國總統拜登「帶著最嚴厲的、如何對付中國的劇本」赴會。（美聯社）
七大工業國(G7)及北約(NATO)峰會26日起於德國、西班牙接力登場。美媒稱，美國總統拜登「帶著最嚴厲的、如何對付中國的劇本」赴會。（美聯社）

七大工業國(G7)及北約(NATO)峰會是西方國家重要峰會，26日起於德國、西班牙接力登場。美媒稱，美國總統拜登「帶著最嚴厲的、如何對付中國的劇本」赴會，並指白宮事前「劇透」G7將針對中國兩項問題做討論。中國官媒環球時報據此回應，批峰會炒作中國威脅論，「挑釁中國，任何時候都不會交好運」。

據路透發自美國空軍一號的報導，在拜登前往德國途中，白宮方面宣稱，七國集團將討論所謂的中國「強迫勞動」和「竊取知識產權」問題。

環球時報報導，針對所謂新疆存在「強迫勞動」的謠言，中國外交部發言人汪文斌日前表示，此為反華勢力為抹黑中國炮製的彌天大謊，新疆棉花等產業已大規模機械化生產、新疆各族人民勞動權益得到切實保障的事實完全相反。

至於美方炒作「中國竊取知識產權」，外交部日前發布「美國對華認知中的謬誤和事實真相」稱，中國積極推進「海牙協定」、「馬拉喀什條約」加入進程，為知識產權全球治理貢獻中國力量。中國歐盟商會發布的「商業信心調查2021」顯示，半數以上受訪企業認為中國知識產權執法力度足夠好或非常好。

而這兩項話題，去年的G7峰會就已談及。在中國人權問題上，去年的公報只是含糊地呼籲中國尊重基本自由；在涉及新疆的問題上，也沒有就禁止各國參與受益於強迫勞動的項目達成共識。

環時稱，美歐的對華戰略差異是不可踰越的。美國要的是西方一起扳倒中國。歐洲國家與中國既有意識形態分歧，也有經濟上的競爭與合作需求。因而，再如何強硬至多也只是「嘴炮」。

此次，G7將籌資6000億美元推動全球基建，對抗中國一帶一路，美國國家安全顧問蘇利文說，「這可以代替中國人所提供的東西，成為另一種選擇」。

但如今G7國家整體面臨高通膨，已然不太可能為美國新承諾提供大量資金，提出將會「尋求私營部門的貢獻」，但迄今依然缺乏落實的具體方案。 由是觀之，新的所謂夥伴關係依然是一張被美化的「空頭支票」。

環時社評指出，在美國對華激烈競爭戰略的指揮棒下，一些國家正在將G7和北約峰會視為凸顯重要性、實現自身戰略野心的好機會。

社評奉勸一些曾經在世界局勢的劇烈變化中栽過跟頭的國家，千萬別覺得這次就交上了「好運」，每每自以為是操弄地緣政治的「棋手」，到頭來發現自己還是大國棋盤上的「卒子」。

中國，是今年G7峰會的另一個主題詞。(取材自環球時報)
中國，是今年G7峰會的另一個主題詞。(取材自環球時報)

G7 新疆 拜登

上一則

鄭州「最高學歷樓」爛尾 392碩博士維權

下一則

上海餐館打地下戰 食客「像嫖娼」 29日起有序開放堂食

延伸閱讀

民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」

民主黨掌參眾兩院 共和黨從控槍到墮胎卻「連贏」
軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統

軍援加碼 CNN：美將供烏克蘭中遠程地對空飛彈防禦系統
拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路

拜登：G7全球基建計畫籌6000億美元 抗衡一帶一路
俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

俄軍轟炸基輔增至1死5傷 拜登痛批野蠻

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國媒體指出，不僅有多條國際航線復飛、多地也縮短了入境隔離時間，駐外使關也開始放寬核發赴中簽證，這釋出了積極的信號。圖為中國東方航空一架班機早前正準備降落北京首都國際機場。（歐新社）

中國多地入境隔離縮短、航班增多 專家：釋積極信號

2022-06-22 12:34
香港著名的水上餐廳珍寶海鮮舫歷經將近半世紀的歷史，原本因為疫情停業而後無以為繼，在今年6月決定移離香港，昔日經典奇觀將不復存在。（Getty Images）

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

2022-06-21 00:58
遼寧艦上的驅鳥兵。(取材自央視軍事)

持槍巡邏甲板護艦載機 航母驅鳥兵身負重任

2022-06-22 09:00

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部