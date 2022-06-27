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阿根廷買「梟龍」 盼成中戰機在南美代理商

中國新聞組／北京27日電
阿根廷採購中巴聯合研製的梟龍FC-1/雷電JF-17輕型戰鬥機，媒體指阿根廷希望能在本國組織生產該戰機，最終期待是，成為中國戰鬥機在南美的地區代理商。(取材自環球時報)
阿根廷採購中巴聯合研製的梟龍FC-1/雷電JF-17輕型戰鬥機，媒體指阿根廷希望能在本國組織生產該戰機，最終期待是，成為中國戰鬥機在南美的地區代理商。(取材自環球時報)

阿根廷採購中巴聯合研製的梟龍FC-1/雷電JF-17輕型戰鬥機再傳新進展。環球時報引述美國防務新聞報導，阿根廷希望能在本國組織生產該戰機，從而變相獲得現代戰鬥機製造能力，並要求「根據本國需求進行重大改進」。

但阿根廷雄心勃勃的最終期待是，成為中國戰鬥機在南美的地區代理商。

報導稱，阿根廷聯合軍事參謀部負責人胡安·馬丁·帕雷奧中將最近對巴基斯坦的訪問引發外界猜測，即這個南美國家最終將決定採購JF-17戰鬥機。

據稱，胡安·馬丁·帕雷奧中將於6月14日至15日在伊斯蘭堡會見多名巴基斯坦軍方和政府重量級官員，其中包括巴基斯坦空軍司令和國防生產部長等。

報導提到，阿根廷空軍代表團剛在5月前往中國對這種輕型戰鬥機進行考察，包括全面的技術評估、模擬器的使用和飛行測試。而在最近的巴基斯坦之行中，阿根廷官員的討論更進一步提到在國防物資生產方面的合作。

阿根廷消息人士告訴防務新聞，雙方討論在阿根廷組裝JF-17的可能性，主要零部件由中國和巴基斯坦提供，此外還有一些部件在阿根廷生產。阿根廷軍方和政府官員表示，該國最終希望能對本國的JF-17進行重大修改。

美國智庫國際評估與戰略中心高級研究員理查德·費舍爾表示，阿根廷很可能正在專門考慮JF-17 Block III 型號，該型號目前正在為巴基斯坦生產。

費舍爾說，JF-17 Block III將對英軍現役F-35B和「颱風」戰鬥機構成威脅。而該機使用的西方和俄羅斯子系統可以很容易地換成中國版本，從而抵消英國方面的制約。

報導稱，阿根廷計畫在當地生產JF-17，因為這個南美國家希望成為區域戰鬥機供應商，JF-17將作為其主要產品。據稱，在當地組裝和生產JF-17還將增加烏拉圭、秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞、委內瑞拉和古巴考慮這種低成本戰鬥機的可能。

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