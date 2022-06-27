20大前收到854萬條建言 習：透過網路 問需於民、問計於民

中共總書記習近平指示，有關方面要通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，把各項工作做得更好。 （新華社）

中共 20大下半年舉行，中共總書記習近平 指示，廣大幹部群眾提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收，通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，把各項工作做得更好。

央視報導，習近平今年2月指示，黨的20大相關工作網路徵求意見活動於4月15日至5月16日開展，在人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網等平台開設專欄，聽取全社會意見建議。活動累計收到網民建言超過854.2萬條，為黨的20大相關工作提供了有益參考。

報導稱，習近平強調，黨的20大是黨和國家政治生活中的一件大事。圍繞黨的全國代表大會相關工作開展網路徵求意見，是全黨全社會為國家發展、民族復興獻計獻策的一種有效方式，也是全過程人民民主的生動體現。

習近平指示，這次活動引起廣大幹部群眾熱情關注、積極參與，提出了許多具有建設性的意見和建議，有關方面要認真研究、充分吸收。要總結這次活動的成功做法，走好新形勢下的群眾路線，善於通過互聯網等各種管道問需於民、問計於民，更好傾聽民聲、尊重民意、順應民心，把黨和國家各項工作做得更好。

不過，據明報報導，網民要在這些官方平台留言提出建議並不容易，在人民日報社開設的「我為黨的20大建言獻策」專欄，網民如果想提交留言，需要填寫年齡、政治面貌、職業、地域等信息，還可以選填自己的姓名、單位和職務。此外，留言者必須填寫手機 號碼，以獲取驗證碼。而這意味着留言者的真實身分會暴露。

報導說，有觀察人士表示，網民的留言，亦大多數是在響應當局倡導的行動，包括更好地發揮基層黨員的力量、保證糧食安全、減少過度包裝、深化醫藥衛生體制改革等，真正表達與官方看法相悖的意見並不多，在重大問題上更不可能出現反對意見。這可能與留言還需層層審核有關。

另據媒體報導，中共20大預料將於10至11月間召開，習近平可望打破文革後的黨內慣例，續任第3個5年任期的總書記。

昔靠高層徵意見 網求民意第一次

此外，中共召開全國代表大會，此前就有對外徵求意見的先例，但過去都是通過黨內外高層徵求意見為主，黨代會通過網路徵求民意則屬首次。有港媒報導，據網民表示，網路徵求意見給一般的民眾提供了參與國家大事的平台，可以把自己真實的聲音傳遞給黨。

據了解，中國近年經常會通過網路徵求民意，包括近年來每逢全國兩會，當局都在網上徵求意見。全國人大要通過審議的法律草案，亦會通過網上公開徵求意見。中共黨代會前亦都會對外徵求意見，但與中共召開20大而在網上徵集網民意見活動不同，過往主要通過黨內外高層徵求意見。