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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

金磚五國有可能擴容 走向另類「七國集團」

記者陳言喬／即時報導
金磚國家領導人第十四次會晤日前舉行，中國國家主席習近平主持會晤併發表重要講話。（新華社）
金磚國家領導人第十四次會晤日前舉行，中國國家主席習近平主持會晤併發表重要講話。（新華社）

由中國主辦的第十四次金磚國家領導人峰會日前結束，這是該會自2020年因新冠疫情而停辦兩年後的復辦。今年在眾多因素交織下，金磚國家合作似乎更進一步，有機會成為足以媲美先進經濟體所組成的七國集團（G7）一般的組織。

新華社26日報導引述泰國正大管理學院中國-東盟研究中心主任湯之敏受訪表示，金磚機制著眼務實合作，今年中國作為金磚國家主席國，將減貧與糧食安全作為重點議題，回應了發展中國家的共同關切，將有助於解決這些國家的實際發展難題。

湯之敏說，開放、包容的金磚機制對東南亞國家頗具吸引力，糧食安全、減貧和空間合作均為區域內國家高度關注的議題，「就泰國來說，詩琳通公主很早就參與中泰遙感技術的合作，泰國總理巴育也非常重視中國的減貧經驗」。

「金磚國家」（BRICS）本身只是對巴西、俄羅斯印度、中國及南非五國（最初為四國）的類稱，並非一個國際組織。2009年舉行第一次金磚峰會，開始商討彼此合作。

香港01的分析指出，本屆峰會特別的是，因發動對烏克蘭侵略而被西方企圖排除出國際體系的俄羅斯亦參與這個峰會，成為俄羅斯面向世界的重要平台。

這次會議沒有西方國家參與，各國突破政治隔閡與俄羅斯理性地討論全球問題，顯然比起孤立俄羅斯更有可能解決當下的戰爭及經濟困境。

據俄媒報導，總統普亭在致辭中提到正在研究以金磚國家一籃子貨幣為基礎建立國際儲備貨幣，以應對美國等先進西方國家以金融制裁等手段打擊競爭對手，並提倡俄羅斯將與金磚國家加大合作應對當下金融危機。

中國國家主席習近平在開幕致辭中，同樣也提到合作的重要性，但國際合作不容易，金磚國家的利益立場多有差異，例如印度與中國的矛盾便相當明顯，它甚至參加了由美國主持的四方安全會談（QUAD）對抗中國。過去的金磚峰會雖然也時常提出要合作，但卻流於口頭上的承諾，欠缺實際而有深度的項目。

分析稱，新冠疫情以來，已發展國家與發展中國家在各國方面的分歧開始放大。美、歐等先進經濟體無論是在疫苗分配、挽救經濟、緊縮貨幣政策等各方面，都以自己的利益為先。加上，西方在俄烏戰爭發動的金融制裁又引發能源及糧食價格暴漲，無不影響到發展中國家的利益。這些都讓金磚這幾個發展中國家漸漸產生了更多的利益共同點。

金磚國家為了繼續可持續發展、突破停滯不前的困境，「團抱」合作的誘因則愈來愈大。

分析稱，由於世界局勢的快速變化，在會議之外中國、俄羅斯、及印度三國已經正在加強合作。印度雖然與中國向來有很多利益矛盾，但卻也務實地繼續參加了這次金磚會議，並且藉俄羅斯為中間人展開合作，例如三國正合作加強重整中亞陸路運輸網路。

如果剩下的巴西及南非兩國都希望通過發展中國家彼此合作，發展多極主義以取代單極霸權，那金磚國家未來將很可能漸漸發展成一個有更多實際合作的平台。事實上，今年金磚國家已在討論「金磚+」擴員加入如阿根廷、沙烏地阿拉伯等其他發展中國家，也許將來很可能成為發展中國家版的「七國集團」。

金磚國家近來有愈走愈近趨勢。圖為2019年11月14日，俄羅斯總統普亭（第二排右...
金磚國家近來有愈走愈近趨勢。圖為2019年11月14日，俄羅斯總統普亭（第二排右）和中國國家主席習近平（第二排左）、印度總理莫迪（左一）等人在巴西首都巴西利亞出席金磚國家領導人峰會時交流。（Getty Images）

俄羅斯 印度 泰國

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