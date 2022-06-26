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連2日清零 李強宣布大上海保衛戰成功

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
上海新冠疫情零新增，但民眾生活依然未能恢復常態。圖為一處封控區24日景象。（路透）
上海新冠疫情零新增，但民眾生活依然未能恢復常態。圖為一處封控區24日景象。（路透）

經過兩個月封城，上海6月1日正式解封迄今，民眾生活逐步回到正軌。上海市委書記李強25日宣布，已實現和鞏固社會面動態清零的成果，「打贏了大上海保衛戰」，這也是上海官方首次表態「戰疫」打勝仗。上海市衛健委則連兩日通報「清零」成果，無新增本土新冠確診病例和無症狀感染者。

上海市衛健委26日通報，25日無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例4例和無症狀感染者4例，均在閉環管控中發現。

上海本土新冠疫情3月爆發，上海3月底開始封城。中共中央政治局常委會5月初的會議中強調，中國的防控政策是經得起歷史檢驗的，防控措施是科學有效的，「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能夠打贏大上海保衛戰」。「打贏大上海保衛戰」成為上海市官方防疫政策的主旋律。

中國共產黨上海市第12次代表大會昨天上午開幕，上海市委書記李強在會上作題為「弘揚偉大建黨精神、踐行人民城市理念、加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市」的報告，稱堅決貫徹習近平總書記重要指示和黨中央決策部署之後，「打贏了大上海保衛戰」。

李強稱，今年3月以來，面對空前嚴峻複雜的新一波疫情，上海堅決貫徹中共中央決策部署，「在十分危急的關頭遏制住疫情指數級上升的勢頭，在攻堅清零的階段打破疫情膠著反覆的態勢，實現和鞏固了社會面動態清零的成果，打贏了大上海保衛戰」。

李強又稱，兩年多來抗疫鬥爭的實踐，特別經歷了大上海保衛戰，「使我們更加深刻地認識到，黨中央關於疫情防控的決策部署是完全正確的，中國特色社會主義具有無可比擬的制度優勢。歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人」。他還向支援上海防疫的醫護和工作人員表達感謝，並向「識大體顧大局、高度自律、堅韌不拔」的上海市民致敬。

儘管宣布「打贏了大上海保衛戰」，但上海還是有小區在封控中，且餐廳還未全面開放內用，民眾生活也未完全恢復常態。

上海市委書記李強25日上午在中共上海市第12次代表大會，代表11屆中共上海市委做...
上海市委書記李強25日上午在中共上海市第12次代表大會，代表11屆中共上海市委做報告。（取材自上觀新聞）

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