福建艦下水 三艦客照片「照耀」在英北洋水師水兵墓
中國第3艘航空母艦「福建艦」17日下水，標誌著中國人民海軍進入「三艦客時代」。遠在英國的北洋水師水兵墓地也收到了來自故土的好消息。1881、1887年，北洋水師官兵遠赴英國接收軍艦，卻有5名水兵客死異鄉。如今墓前擺上許多鮮花和福建艦下水的照片，還有一面中國國旗。
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觀察者網報導，1881年和1887年，兩批北洋水師官兵滿懷著救國圖強的信念，遠赴英國紐卡斯爾造船廠接收在此訂購的軍艦。
期間，山東榮成籍袁培福，安徽廬江籍顧世忠，福建福州籍連金源、陳成魁和陳受富等5位年輕水兵客死異鄉，被安葬在聖約翰墓園。這五座墓碑都是中式樣式，與當地人的墓碑相背而立，面朝東方，遠眺故鄉。
2019年，歷時兩年，孤懸英國130多年的這五方北洋水師水兵墓地終於修繕完成。隨著修繕工作展開，這段鮮為人知的歷史也得以被廣泛傳播，時常有在英中籍同胞前往墓地祭拜，在墓前擺放中國軍艦的照片，告慰這些水兵的英靈。
這回的福建艦也不例外，在英國留學的鄔同學在福建艦下水後，21日他帶著許多熱心網友精心挑選的航空母艦、核潛艇、萬噸大驅的照片，前往英國紐卡斯爾市聖約翰墓園的北洋水師水兵墓地。
到了以後才發現，墓地前早已擺上許多鮮花和福建艦的照片，還有一面中國國旗。原來有民眾並未忘記在異鄉捐軀的士官。據了解，2015年清明節，墓前放了「遼寧艦」照片，2017年墓前放了「山東艦」照片，到了2022年，中國航母「三艦客」照片到齊了。
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20歲的鄔同學在英國就讀語言學專業，平時喜好關注歷史、軍事領域。出發前，他託大V朋友在微博上向網友們徵集中國軍艦威武霸氣的「帥照」，這個舉動還被101艦的首長關注到，對方特地發來了南昌艦的官方圖。
報導另指出，中國唯一一座近代海軍英烈紀念專祠，中法馬江海戰、中日甲午海戰陣亡的海軍將士合祀的「昭忠祠」裡，日前也被冒雨前來的市民放上了福建艦的照片。
有前去祭奠的福州市民還想起了，42年前劉華清上將踮起腳尖參觀美國航母時的情景。「經過了幾十年的發展，中國海軍終於強大起來了」、「一定要把照片給他們看一下，我們能過上現在的日子，是他們老一輩，一代接一代的努力」。
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