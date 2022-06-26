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福建艦下水 三艦客照片「照耀」在英北洋水師水兵墓

中國新聞組／北京26日電
英國紐卡斯爾市聖約翰墓園的北洋水師水兵墓地前擺上許多鮮花和福建艦下水的照片，還有一面中國國旗。(取材自觀察者網／受訪者供圖)
英國紐卡斯爾市聖約翰墓園的北洋水師水兵墓地前擺上許多鮮花和福建艦下水的照片，還有一面中國國旗。(取材自觀察者網／受訪者供圖)

中國第3艘航空母艦「福建艦」17日下水，標誌著中國人民海軍進入「三艦客時代」。遠在英國的北洋水師水兵墓地也收到了來自故土的好消息。1881、1887年，北洋水師官兵遠赴英國接收軍艦，卻有5名水兵客死異鄉。如今墓前擺上許多鮮花和福建艦下水的照片，還有一面中國國旗。

來源：YouTube

觀察者網報導，1881年和1887年，兩批北洋水師官兵滿懷著救國圖強的信念，遠赴英國紐卡斯爾造船廠接收在此訂購的軍艦。

期間，山東榮成籍袁培福，安徽廬江籍顧世忠，福建福州籍連金源、陳成魁和陳受富等5位年輕水兵客死異鄉，被安葬在聖約翰墓園。這五座墓碑都是中式樣式，與當地人的墓碑相背而立，面朝東方，遠眺故鄉。

2019年，歷時兩年，孤懸英國130多年的這五方北洋水師水兵墓地終於修繕完成。隨著修繕工作展開，這段鮮為人知的歷史也得以被廣泛傳播，時常有在英中籍同胞前往墓地祭拜，在墓前擺放中國軍艦的照片，告慰這些水兵的英靈。

這回的福建艦也不例外，在英國留學的鄔同學在福建艦下水後，21日他帶著許多熱心網友精心挑選的航空母艦、核潛艇、萬噸大驅的照片，前往英國紐卡斯爾市聖約翰墓園的北洋水師水兵墓地。

到了以後才發現，墓地前早已擺上許多鮮花和福建艦的照片，還有一面中國國旗。原來有民眾並未忘記在異鄉捐軀的士官。據了解，2015年清明節，墓前放了「遼寧艦」照片，2017年墓前放了「山東艦」照片，到了2022年，中國航母「三艦客」照片到齊了。

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英國紐卡斯爾市聖約翰墓園的北洋水師水兵墓地前擺上許多鮮花和福建艦下水的照片，還有...
英國紐卡斯爾市聖約翰墓園的北洋水師水兵墓地前擺上許多鮮花和福建艦下水的照片，還有一面中國國旗。(取材自觀察者網／受訪者供圖)

20歲的鄔同學在英國就讀語言學專業，平時喜好關注歷史、軍事領域。出發前，他託大V朋友在微博上向網友們徵集中國軍艦威武霸氣的「帥照」，這個舉動還被101艦的首長關注到，對方特地發來了南昌艦的官方圖。

報導另指出，中國唯一一座近代海軍英烈紀念專祠，中法馬江海戰、中日甲午海戰陣亡的海軍將士合祀的「昭忠祠」裡，日前也被冒雨前來的市民放上了福建艦的照片。

有前去祭奠的福州市民還想起了，42年前劉華清上將踮起腳尖參觀美國航母時的情景。「經過了幾十年的發展，中國海軍終於強大起來了」、「一定要把照片給他們看一下，我們能過上現在的日子，是他們老一輩，一代接一代的努力」。

來源：YouTube

2017年，墓前放了山東艦照片。(取材自觀察者網)
2017年，墓前放了山東艦照片。(取材自觀察者網)
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英國 YouTube 遼寧艦

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