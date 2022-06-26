美印太司令示警：中俄合作很危險、要提防中導彈襲關島

阿基里諾參加美國保衛民主基金會的活動。( 視頻截圖)

今年2月，中方一句「中俄關係上不封頂」，讓美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）憂心忡忡？香港南華早報25日報導指出，阿基里諾24日針對中俄「上不封頂」夥伴關係表示看法，稱一旦中俄兌現近期加強合作的承諾「將是極其危險的」。阿基里諾還示警，稱要提防解放軍 攻擊關島。

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觀察者網報導，阿基里諾表示中國在海軍艦艇、導彈技術和核能力方面的進步，堪稱是二戰以來「最大規模的軍事建設」，這升高了五角大廈 提防解放軍向關島發動導彈攻擊做準備的急迫感。就連美國保守派媒體「華盛頓觀察家報」（Washington Examiner）也形容，阿基里諾對中國持續的軍事增長做出「令人震驚的評估」。

當地時間6月24日，阿基里諾參加了美國智庫「美國保衛民主基金會」（FDD）的一場討論對話活動，重點談到了中俄兩國。

阿基里諾表示，最令人擔憂的是中國宣布支持俄羅斯的無上限政策，「如果這兩國（中俄）要真的展現、做到沒有上限政策，我想那表示，我們現在正處於人類史上一段極度危險的時刻和處境，如果此事成真的話」。

據了解，今年2月4日，中俄領導人在北京冬奧 會開幕式舉行當日會晤。會後發表聯合聲明，宣告「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。兩人這場會談時值俄國侵略烏克蘭前3周，而北京迄今未譴責俄侵略，反而強化克里姆林宮對這場戰爭的一些說法，因而加劇美中緊張關係。

針對中國，阿基里諾還聲稱關島受到360度全方位的威脅，「所以我們在那裡進行防禦和有所行動的能力是絕對重要的。」