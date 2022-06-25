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才涉壟斷被立案 知網疑握敏感數據 再遭網安審查

中國新聞組／北京25日電
中國知網遭到官方立案調查後不久，又因為涉及大陸重大專案、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感資訊，被啟動網路安全審查。（取材自華商網）
中國知網遭到官方立案調查後不久，又因為涉及大陸重大專案、重要科技成果及關鍵技術動態等敏感資訊，被啟動網路安全審查。（取材自華商網）

中國最大的學術資料庫「知網」，23日遭官方啟動網路安全審查。知網被指掌握大量個資、國防與電信等重要行業數據，以及關鍵技術的敏感資訊。在今年5月，知網才因涉及壟斷行為被立案調查。外媒表示，種種跡象表明，中國政府對網絡的箝制正在走向新的高度。

央視新聞報導，網路安全審查辦公室稱，為防範數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，23日約談同方知網（北京）技術有限公司負責人，並對知網啟動網路安全審查。

知網掌握大量個資和涉及國防、工業、電信、交通運輸、自然資源、衛生健康、金融等重點行業領域重要數據，以及中國重要科技成果及關鍵技術動態等敏感資訊。

自由亞洲電台報導，知網涉及的「敏感信息」引起了網民猜測。

微博前審核員劉力朋認為，這次安全審查至少會對查找研究中國監控網絡的論文構成限制，「之前在知網上可以查到很多論文，從智慧城市大規模監控，到GFW網絡審查。以後查不到了挺可惜的」。 他強調，這種審查其實就意味著要下線這些所謂包含敏感信息的論文。

上海的青年黎冰判斷，知網被查真正的原因，並非如新聞所言掌握了敏感信息，而是類似裁判文書網、天眼查等同類型公開信息的查詢平台，可以讓普通民眾了解到政府曾經做過的，現在正在做，以及未來還會做的「欲蓋彌彰」的一些侵害公民個人權益，權錢交易和學術腐敗的事情。

「天眼查」是中國最大的企業信息服務平台，中國媒體曾大量利用這個平台查找企業的真實信息，它於本月初公告，將於7月15日停止運營。

報導說，與知網、天眼查相似，中國最高人民法院主辦的中國裁判文書網也遭遇到網信辦的箝制。今年2月，遼寧省網信辦曾通報，他們對裁判文書網提出過警告。去年就有人發現，裁判文書網已經下架了一些「因言獲罪」的案例和民告官的判決文書。

澎湃新聞報導，知網及其關聯公司同方知網數字出版技術股份有限公司的法定代表人，6月1日由王明亮變為劉長欣。同時，王明亮卸任董事長及經理職位，均由劉長欣接任。

個資 北京 微博

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