金磚1.3萬字「北京宣言」 籲俄烏談判

習近平24日在北京以視頻方式主持全球發展高層對話會。(新華社)

金磚國家領導人23日舉行的第十四次會晤後，發表近1.3萬字「北京宣言」。重申對多邊主義的承諾，維護國際法，維護聯合國 在國際體系中的核心作用。宣言說，與會領導人討論了烏克蘭 局勢，並憶及在聯合國安理會、聯合國大會等場合就烏克蘭問題表達的國別立場，支持俄羅斯同烏克蘭談判。

香港文匯報報導，宣言全文近1.3萬字，分為序言、加強和改革全球治理、團結抗擊疫情、維護和平與安全、促進經濟復甦、加快落實2030年可持續發展議程、深化人文交流、完善金磚機制建設八部分。

宣言說，與會領導人還討論了對烏克蘭境內外人道局勢的關切，支持聯合國秘書長、聯合國機構和紅十字國際委員會根據聯大第46/182號決議確立的人道、中立和公正原則提供人道援助的努力。

針對阿富汗 局勢，宣言說，與會領導人堅定支持一個和平、安全和穩定的阿富汗，同時強調尊重阿富汗主權、獨立、領土完整、國家統一，不干涉阿富汗內政。與會領導人強調，阿富汗領土不能被用來威脅或攻擊任何國家，不能被用來庇護或訓練恐怖分子，不能被用來為恐怖主義行為提供資金支持，重申在阿富汗打擊恐怖主義的重要性。

針對伊朗核問題，宣言說，與會領導人重申需要根據國際法，通過和平和外交手段解決伊朗核問題，強調維護伊核問題全面協議和聯合國安理會2231號決議對國際核不擴散體系及更大範圍的和平穩定的重要性，希望旨在恢復伊核問題全面協議的外交努力取得成功。

就朝鮮半島相關問題，宣言說，與會領導人支持通過多雙邊談判解決朝鮮半島所有相關問題，包括完全無核化，維護東北亞和平穩定。與會領導人重申支持全面、和平、外交、政治解決方案。