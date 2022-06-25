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習倡構建全球夥伴關係 「不讓任何一國一人掉隊」

中國新聞組／北京25日電
習近平24日在北京以視頻方式主持全球發展高層對話會。(新華社)
習近平24日在北京以視頻方式主持全球發展高層對話會。(新華社)

中國國家主席習近平24日晚間在北京以視頻方式主持金磚系列活動「全球發展高層對話會」時強調，要共同構建全球發展夥伴關係，「合作才能辦成大事」；發達國家要履行義務，發展中國家要深化合作，「不讓任何一個國家、任何一個人掉隊」，他也稱應該推進金磚擴員進程，「讓志同道合的夥伴們早日加入金磚大家庭」。

綜合媒體報導，參與全球發展高層對話會的包括金磚國家領導人，和新興市場國家及發展中國家領導人共同視訊出席，18國領導人並以「雲合影」的方式合照。

習近平在在會上提出四點倡議，分別是共同凝聚促進發展的國際共識；共同營造有利於發展的國際環境；共同培育全球發展新動能；共同構建全球發展夥伴關係。

習近平稱發達國家要履行義務，發展中國家要深化合作，南北雙方要相向而行，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關系，不讓任何一個國家、任何一個人掉隊。

習近平批評，保護主義是作繭自縛，搞「小圈子」只會孤立自己，極限制裁損人害己，脫鉤斷供行不通、走不遠。要真心實意謀發展、齊心協力促發展，建設開放型世界經濟，構建更加公正合理的全球治理體系和制度環境。

習近平強調，中國一直是發展中國家大家庭一員。中國將採取務實舉措，繼續支持聯合國2030年可持續發展議程。他並宣布，中國將加大對全球發展合作的資源投入，把「南南合作援助基金」整合升級為「全球發展和南南合作基金」，並在30億美元基礎上增資10億美元。

習還表示，中國將與各方攜手推進重點領域，包括減貧脫貧、糧食產供、疫苗研發等合作，另將搭建國際發展知識經驗交流平台，成立全球發展促進中心，建立全球發展知識網絡，開展治國理政經驗交流，並舉辦世界青年發展論壇，共同發起全球青年發展行動計畫。

報導指出，金磚國家峰會甫結束，未來是否會擴張納入新成員，備受關注。

習近平23日提出應該推進金磚擴員進程，提升金磚國家代表性和影響力。中國外交部發言人汪文斌指出，中方積極支持金磚國家啟動擴員進程，拓展「金磚+」合作。中方將推動金磚各方繼續就擴員問題深入討論，在協商一致的基礎上制定擴員的標準和程序。

習近平24日在北京以視頻方式主持全球發展高層對話會。(新華社)
習近平24日在北京以視頻方式主持全球發展高層對話會。(新華社)

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