中國最大核電廠運轉 東北今冬「核能供暖」

紅沿河核電廠位於遼寧省大連市瓦房店的溫坨子村，三面環海，將會從2022年開始以核電供暖。（取材自微信）

中國東北首座核電廠紅沿河核電廠，已經具備商業運行條件，將會全面投產，也是全中國運行中裝機容量最大的核電廠，2022年冬天東北地區將有「核能供暖」。

據澎湃新聞報導，中國廣核集團指出6月23日紅沿河電廠運行試驗圓滿完成，標誌著東北首座核電廠、東北最大電力能源投資 項目的紅沿河核電廠一期和二期工程共六台機組全面投產，並成為全中國在運裝機容量最大的核電廠。

紅沿河核電廠於2007年開工，一期工程的四台機組於2016年投產營運、二期工程兩台機組2015年開工，完工後6台機組總裝機容量超過671萬千瓦，成為中國目前在運裝機容量最大的核電廠。

報導指出，紅沿河核電廠6台機組年度發電量可達480億千瓦時，約占遼寧省全社會用電量的20%，與同等規模燃煤電廠相比，等於減少標煤消耗約1452萬噸，減排二氧化碳約3993萬噸，相當於種植10.8萬公頃森林。

同時這座電廠也將開啟「核能供暖」，工程計畫於2022年冬供熱期實現對周邊紅沿河鎮的供暖，先期規畫設計供暖面積24.24萬平方公尺，按照先期供熱面積，該專案每年將減少耗煤量1.21萬噸，減排二氧化碳1.4萬噸、煙塵209餘噸、二氧化硫60餘噸，氮氧化物85餘噸。