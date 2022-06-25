中國最大核電廠運轉 東北今冬「核能供暖」
中國東北首座核電廠紅沿河核電廠，已經具備商業運行條件，將會全面投產，也是全中國運行中裝機容量最大的核電廠，2022年冬天東北地區將有「核能供暖」。
據澎湃新聞報導，中國廣核集團指出6月23日紅沿河電廠運行試驗圓滿完成，標誌著東北首座核電廠、東北最大電力能源投資項目的紅沿河核電廠一期和二期工程共六台機組全面投產，並成為全中國在運裝機容量最大的核電廠。
紅沿河核電廠於2007年開工，一期工程的四台機組於2016年投產營運、二期工程兩台機組2015年開工，完工後6台機組總裝機容量超過671萬千瓦，成為中國目前在運裝機容量最大的核電廠。
報導指出，紅沿河核電廠6台機組年度發電量可達480億千瓦時，約占遼寧省全社會用電量的20%，與同等規模燃煤電廠相比，等於減少標煤消耗約1452萬噸，減排二氧化碳約3993萬噸，相當於種植10.8萬公頃森林。
同時這座電廠也將開啟「核能供暖」，工程計畫於2022年冬供熱期實現對周邊紅沿河鎮的供暖，先期規畫設計供暖面積24.24萬平方公尺，按照先期供熱面積，該專案每年將減少耗煤量1.21萬噸，減排二氧化碳1.4萬噸、煙塵209餘噸、二氧化硫60餘噸，氮氧化物85餘噸。
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