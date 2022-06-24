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空巴中國研發中心落戶蘇州 圍繞氫能源基礎設施研發

記者林宸誼／即時報導
法國空中巴士中國研發中心，24日簽約落戶蘇州工業園區。取材自蘇州日報
法國空中巴士中國研發中心，24日簽約落戶蘇州工業園區。取材自蘇州日報

法國空中客車（台稱「空中巴士」）中國研發中心，24日簽約落戶蘇州工業園區，未來將重點圍繞氫能源基礎設施開展研發工作，同時為空巴全球提供先進製造、電氣化、未來客艙及新科技的研發創新服務。

蘇州日報報導，法國駐華大使羅梁透過視訊致辭表示，蘇州匯集了航空航太領域眾多全球領先的外包商和一流的科研機構，擁有完備的供應鏈，為企業發展提供有力支撐。很高興看到在蘇州這座美麗的城市中出現更多的法國企業，相信空巴中國研發中心，將為實現航空業脫碳目標作出積極貢獻。

德國駐華公使呂帆在視訊致辭中提到，空巴中國研發中心的設立，體現了公司對蘇州和蘇州工業園區投資環境的高度認可，未來將使空客在中國的投資版圖擴大到尖端創新產品領域，進一步朝著碳淨零排放方向邁進。

空巴全球執委會成員、首席技術官薩賓在視訊中指出，作為全球航空業的重要一員，空巴致力於引領航空航太領域的去碳化進程，中國研發中心是實現這一願景的重要載體，未來將借助蘇州優越的區位條件和長三角地區航空、氫能源相關產業鏈優勢，加強空客與中國的產業夥伴關係，不斷開闢新的發展篇章。

空巴全球執行副總裁、空巴中國首席執行官徐崗在致辭中表示，中國航空市場前景廣闊，空巴中國研發中心的成立將進一步拓展空巴在中國的產業布局，也代表空巴沿著做中國長期可靠戰略合作夥伴的道路向前邁出了堅實一步。

未來，空巴希望借助蘇州優質的營商環境和在供應鏈領域的獨特優勢，以及豐富的高階人才儲備，與蘇州本地企業開展更多全方位、多角度的合作。

蘇州市委書記曹路寶在致辭時表示，當前蘇州正在全力建設數位經濟時代產業創新集群，空巴設立中國研發中心是空巴與長三角航空和氫能源相關供應鏈資源相結合、推動航空航太業脫碳進程的重要舉措，與蘇州打造創新集群的理念和思路高度契合。

曹路寶指出，空巴中國研發中心落戶蘇州，是睿智之舉、長遠之舉，選擇蘇州就是選擇了未來，希望空巴把更多優質項目、卓越技術、先進理念帶到蘇州。

供應鏈 航太 投資

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