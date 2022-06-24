警告中國？ 坎伯：美關切任何危及太平洋島國主權倡議

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）23日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）不點名地警告中國大陸說，「任何危及或對（太平洋島國）主權造成疑慮的倡議，都將受美國關切。」

中國4月與索羅門群島簽署安全協議，媒體披露，中方外交部長王毅6月訪問南太平洋前，北京 草擬共同發展願景和五年計畫準備作為「中國—太平洋島國外長會議」成果，最後因缺乏共識破局。

中方積極爭取南太諸國，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）和坎伯今年初也分別訪問太平洋島國，美中的區域角力備受關注。

坎伯23日受邀出席「打造21世紀藍色太平洋目標」的智庫活動，發表演說談拜登 政府的太平洋政策。坎伯表示，美國將維持並增加對該區域的承諾，透過PIF等架構支持太平洋區域主義（亦即強化地理上接近的國家彼此間的經濟及政治互動），強化與盟友和夥伴的協調，以及保護主權。

「在我們看待太平洋區域整體時，主權就是核心。」坎伯說，「任何危及或對主權造成疑慮的倡議，都將受美國關切。」通篇未點名中國大陸，而是細數美國與其他區域盟友對太平洋島國的重視。

坎伯表示，布林肯在斐濟宣布美國的印太戰略，斐濟也是美國印太經濟架構（IPEF）的合作夥伴，另外，拜登作為首個在太平洋島國論壇（PIF）演講的美國總統，延續該論壇揭櫫的願景，24日還有一場藍色太平洋夥伴會議。

坎伯表示，美國將深化與理念相近夥伴盟友的協調，除了澳洲、紐西蘭，幾個月來，日本、南韓、法國、英國、德國和加拿大等，都認知到這個區域的戰略重要性和挑戰，深化在太平洋地區的政治和外交參與，美國期待接下來的合作。