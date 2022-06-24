回防印韓 王毅喊話：擴大互利務實合作

中國外長王毅（右）22日會見南韓離任駐華大使張夏成（左）。（新華社）

正逢印度 受邀G7峰會，南韓 首度出席北約峰會前夕，中國外長王毅 22日分別會見即將離任的南韓駐華大使張夏成及印度新任駐華大使羅國棟，頗有藉機回防印韓的意味。王毅說，要堅持中印不是競爭對手，互不構成威脅的重要戰略共識；同時，希望南韓新政府能繼續堅持對華友好政策，中國將繼續把南韓置於周邊外交的重要位置。

新華社報導，王毅22日會見張夏成時表示，感謝張夏成在任期間為深化中韓關係傾注大量心血，作出重要貢獻。

王毅強調，國與國交往最重要的是保持相互政策的穩定性和連續性。中國對韓友好政策沒有變化，將繼續把南韓置於中國周邊外交的重要位置。希望南韓新政府也能繼續堅持對華友好政策。

張夏成表示，出使中國三年來，見證中國發展的日新月異，見證韓中關係取得的重大成果；相信中國將保持強勁發展勢頭，韓中友好和務實合作也將會得到進一步深化。

另外，王毅會見印度駐中國大使羅國棟時則就中印關係提出四個堅持，一是堅持兩國領導人「中印不是競爭對手、而是合作夥伴，互不構成威脅、互為發展機遇」戰略共識；二是堅持將邊界問題放在雙邊關係適當位置，通過對話協商尋求解決；三是堅持為兩國關係持續注入正能量，發揮人文交流傳統優勢，擴大互利合作；四是堅持拓展多邊合作，共同應對複雜世界，為人類開創更美好未來。

王毅強調，雙方要推動中印關係早日重回穩定健康發展軌道，攜手應對各種全球性挑戰，維護中印兩國以及開發中國家共同利益。印度外長蘇傑生近期公開表示不贊成「歐洲中心論」，不希 望外部勢力插手中印關係，體現了印度的獨立自主傳統。

羅國棟指出，印中關係是世界上最重要的雙邊關係之一，雖然經歷波折，但始終充滿機遇。印度將堅定奉行獨立自主的外交政策，願同中方一道堅持兩國領導人戰略共識，加強溝通、處理分歧、增進互信，推進雙邊合作。