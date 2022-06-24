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中國外交部：北約到亞太耀武揚威 十分危險

中國新聞組／北京24日電
中國外交部發言人汪文斌稱，北約試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太，此舉十分危險。（取材自中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌稱，北約試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太，此舉十分危險。（取材自中國外交部官網）

北約將在6月29日至6月30日舉行峰會，中國外交部發言人汪文斌稱，北約明明是北大西洋軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太，此舉十分危險。

汪文斌23日在外交部例行記者會上指出，北約是冷戰產物和美國主導下的全球最大軍事聯盟，是美國維護霸權、操控歐洲安全格局的工具，同時代發展潮流背道而馳。

汪文斌表示，北約聲稱自己是防禦性組織，卻肆意對主權國家發動戰爭，導致大量平民喪生，數千萬人流離失所。北約明明是北大西洋軍事組織，近年來卻跑到亞太地區耀武揚威，試圖把歐洲集團對抗的套路複製到亞太。此舉十分危險，必將引發亞太國家和國際社會高度警惕和堅決反對。

汪文斌說，敦促北約停止以意識形態畫線挑動對抗，停止散布針對中方的虛假資訊和挑釁言論，不要試圖發起一場新冷戰。「北約已經搞亂了歐洲，不要再搞亂亞太、搞亂世界」。

另據法廣網報導，中國官媒環球時報英文帳號23日發表推文介紹說，20日，數萬名抗議者在比利時布魯塞爾遊行，高呼 「停止北約」，對生活成本的上升表示憤怒，並譴責北約國家武裝#烏克蘭。不過，環球時報迅速遭到網民炮轟，譴責中國官媒「可恥的宣傳與造謠」。

法國戰略研究基金會FRS中國問題研究專家譴責說：中國官媒發表虛假信息，將布魯塞爾要求提高工資說成是抗議北約與歐盟國家向烏克蘭運送武器，而比利時工會的公告中根本沒有提到北約。

環球時報的上述推文因此遭網民炮轟，「這是工會要求提高工資的示威，與北約沒有任何關係！從沒有見過如何可恥的造謠！」

北約 烏克蘭 遊行

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