陸昊調國務院智庫 團派明星提前謝幕？習近平政治角力？

中國國務院發展研究中心黨組書記陸昊。(新華社)

中共 20大前夕，省部級官員人事調整又一波。據中共官方通報，今年55歲的陸昊，履新國務院 發展研究中心黨組書記，並由王廣華接替他原先自然資源部黨組書記的職務，同時，任命叢亮為國家糧食和物資儲備局黨組書記。陸昊曾是「團派明星」，如今此番任命，等同提前謝幕。

北京 青年報旗下公眾號「政知道」指，55歲的陸昊，此前擔任中共自然資源部部長、黨組書記，是26個中國國務院組成部門的一把手中，最年輕的一位。他曾是中共官場最年輕的正部級官員，被譽為「明日之星」，也被指是「團派明星」。

公開資訊顯示，北京大學畢業、國企歷練出身的陸昊，師從著名經濟學家厲以寧，是國務院總理李克強的師弟，也曾因被評為「1998年度北京市10大傑出青年」，受到時任中國國務院總理朱鎔基的接見。

進入官場後，陸昊35歲擔任北京副市長，成為最年輕的副部級官員。2008年，以41歲接替胡春華任共青團中央書記處第一書記，成為最年輕的正部級官員，被打上「團派」色彩。接著空降黑龍江省省長，2018年時擔任新組建的自然資源部部長。

不過，雖然自然資源部與中國國務院發展研究中心均為正部級，但後者為智庫性質。因此，對於此次平調，港媒指出，陸昊這位昔日創下系列第一的「團派明星」，仕途可能走向黯淡。

據新華社報導，國務院發展研究中心是國務院直屬事業單位，為中共中央、國務院提供政策建議和諮詢意見，職責包括對經濟社會發展、改革開放中的問題進行研究，進行政策評估等。

團派又稱共青團派或「胡錦濤派系」；是指中共16大上台的中央總書記胡錦濤為首、自中國共產主義青年團出身的官員與共黨領導階層；18大以後，在中央政治局任職經歷有李克強、汪洋和胡春華等，但習近平出任總書記後，逐漸提拔自己浙江幫人馬出任重要職位，並在一系列反腐運動中查處、撤職或調職多位團派官員，所以這次人事異動，被質疑也是習的政治角力戰。