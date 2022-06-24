金磚峰會／媒體分析：中國拉金磚國家助普亭返國際

由中國主辦的第14次金磚國家領導人峰會，22日邀請成員國巴西、印度 、俄羅斯 和南非領導人以視訊方式展開對話。此次峰會以開創全球發展新時代為主題，應對當前世界面臨的危機，有專家分析稱，中國國家主席習近平批評西方擴張軍事聯盟、對俄實施經濟制裁，金磚國家幫助俄羅斯總統普亭 重返國際。

德國之聲中文網報導，普亭則宣布，正在積極地將石油與貿易轉向金磚國家。

俄羅斯對烏克蘭發動入侵行動將邁入第四個月，德國之聲中文網引述法新社報導，印度作家兼地緣政治評論員馬諾吉喬希（Manoj Joshi）說，金磚國家幫助普亭重返國際舞台，「這向美國和歐盟發出了一個信號，即他們沒有成功地孤立普亭和俄羅斯。」

根據CNN報導，普亭在金磚峰會的開場演說中指出，俄羅斯「正積極將貿易流通與對外經濟，轉向可靠的國際夥伴，尤其是金磚五國。」

普亭表示，俄羅斯商界和金磚五國商業往來聯繫變得密切。今年前3個月俄羅斯和金磚五國的貿易增加38%，達450億美元。此外，俄印正在進行談判，考慮在俄羅斯開設印度連鎖超市；莫斯科還將提高中國汽車，裝備和硬體在俄羅斯市場的占有率。

美國之音報導，觀察人士認為，習近平將利用這次峰會宣傳中國治理模式，爭取同這幾個大的發展中國家一起形成對抗或抵禦以美國為中心的西方民主陣營。

中國的官媒在會前還讚揚金磚國家促進了「具有非西方風格、形式和原則的多邊合作」，並強調這個集團在「美國拉動西方盟友'反抗'全球化」之際的重要性。

報導說，習近平對普亭的支持和對俄羅斯侵略烏克蘭的默許，使中國陷入空前的國際孤立。美國外交關係委員會學者黃嚴忠對媒體表示，這次金磚峰會是中國對北約擴展和印太機制擴大的「一種外交反擊」。

黃嚴忠認為，只要能夠通過這次會議減緩中國面臨的孤立狀態，在北京看來就是收穫。