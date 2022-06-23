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證明不是棄兒…普亭北京峰會露面 重返國際舞台

中國新聞組／綜合報導
2022年金磚國家工商論壇22日在北京以線上線下結合方式舉行。俄羅斯總統普亭出席論壇開幕式並致辭。（新華社）
2022年金磚國家工商論壇22日在北京以線上線下結合方式舉行。俄羅斯總統普亭出席論壇開幕式並致辭。（新華社）

金磚五國（BRICS）北京視訊峰會23日登場，俄國總統普亭與會，這是他下令對烏克蘭展開「特殊軍事行動」後首次於國際舞台亮相。據美國有線電視新聞網（CNN）分析，該峰會是自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普亭首次和世界主要經濟體領袖共會，象徵著歷經經濟制裁的俄羅斯在國際上並不孤單。

本報系聯合報報導，今年金磚五國峰會由中國主辦，巴西總統波索納洛、印度總理莫迪、中國國家主席習近平、南非總統拉瑪佛沙及普亭，將以新興經濟體與開發中國家領袖之姿出席。儘管另四個成員國不避諱和普亭遠距同台，但在俄烏戰爭壓力下不可能明言支持俄國，峰會也將盡量淡化此議題。

這場峰會顯示，金磚國家領導人並不避諱與普亭同台。新德里智庫「政策研究中心」高級研究員辛赫說：「我們討論的重點是，一些非常主要的經濟體領導人是願意被看到和普亭一同亮相的。這個事實顯示普亭仍受到歡迎，他不是棄兒，也沒被推開。這是場正常的交流，每年舉行，今年也是，對普亭是一大加分。」

不過，在峰會中討論俄烏戰爭仍是敏感議題，預期金磚五國將朝「和平解決方案」言，也可能換個角度，呼籲西方國家檢視制裁俄國對全球經濟造成的衝擊。

在金磚五國中以領頭羊自居的中國，將在峰會推動其關注的議題，包括推動中國式全球發展與安全倡議，並對抗美國的結盟行動。北京當局在俄烏戰爭前即和俄國共同宣誓，將持續發展雙邊關係。此外，中國和印度也是俄羅斯燃料的主要買家。

普亭 俄國 俄羅斯

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