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出席金磚論壇批美 習近平：對抗導致戰爭 制裁是迴旋鏢

中國新聞組／北京23日電
中國國家主席習近平22日以視頻方式出席金磚國家工商論壇開幕式，並發表題為「把握時代潮流 締造光明未來」的演講。（新華社）
中國國家主席習近平22日以視頻方式出席金磚國家工商論壇開幕式，並發表題為「把握時代潮流 締造光明未來」的演講。（新華社）

中國國家主席習近平22日視訊出席金磚國家工商論壇開幕式並發表演講，不點名地批評美國稱，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，「終將損人害己」；並稱霸權主義、集團政治、陣營對抗不會帶來和平安全，只會導致戰爭衝突，「這次烏克蘭危機再次給世人敲響警鐘」。

新華社報導，金磚國家工商論壇22日在北京舉行，副總理胡春華主持開幕式。習近平在演講中提出包括團結協作，共同維護世界和平穩定等四點主張。他暗批美國稱，「迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

習近平以視訊出席並發表題為「把握時代潮流，締造光明未來」主旨演講，提到經濟全球化遭遇逆風逆流，「開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」，中國將繼續提高對外開放水平，熱忱歡迎來中國投資興業，共享發展機遇。

習近平批評稱稱，一些重要產業鏈供應鏈遭到人為干擾，全球通貨膨脹居高不下，「事實一再證明，制裁是迴旋鏢、雙刃劍，把世界經濟政治化、工具化、武器化，利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃。」一些國家想實行「脫鉤斷鏈」，構築「小院高牆」，「開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」

習近平強調，要維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，推動構建開放型的世經濟。並再次提出「全球安全倡議」，強調國際社會要摒棄零和博弈，共同反對霸權主義和強權政治。重申「全球發展倡議」，呼籲落實聯合國2030年可持續發展議程。

談及中國經濟形勢，習近平稱，中國堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。

習近平 貨幣 北京

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