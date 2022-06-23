我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

美貿易代表戴琪支持續對中加徵關稅 「一個重要籌碼」

中國新聞組／北京23日電
對於拜登考慮削減部分對華關稅以遏制國內通脹的想法，美國貿易代表戴琪22日表示，她認為對中國商品加徵的關稅是美中貿易關係中的「一個重要槓桿」。（路透資料照片）
對於拜登考慮削減部分對華關稅以遏制國內通脹的想法，美國貿易代表戴琪22日表示，她認為對中國商品加徵的關稅是美中貿易關係中的「一個重要槓桿」。（路透資料照片）

對於美國總統拜登正考慮削減部分對華關稅以遏制國內通脹，美國貿易代表戴琪22日表示，她認為對中國商品加徵的關稅是美中貿易關係中的「一個重要的籌碼」，移除這些關稅對控制美國短期通脹效果可能有限。至於拜登何時可能做出決定，路透報導稱，「不太可能在下周的G7峰會之前」，因為這個決定「必須具有戰略意義」。

戴琪在美國參議院撥款小組委員會作證時表示，「對中國的關稅，在我看來是重要籌碼，一名貿易談判人員絕不會放棄」。拜登政府面臨的關鍵挑戰是將「這個籌碼轉化為一個增加美國競爭力的戰略計畫，讓美國在一個中國將繼續參與的全球經濟中捍衛我們的利益」。

她認為，重要的是應對中國想要在半導體等重要產業取得主導地位的計畫，「我們需要在這個更大的局面上保持目光的專注」。關稅和其他貿易工具能有助於提高美國中長期的競爭地位。「就短期挑戰而言，我們能做的有限，尤其在通脹方面」。

戴琪並表示，美國要求中國落實其在美中第一階段貿易協議中的承諾，幾輪艱難的討論下來，清楚呈現中國對充分履行義務興趣缺缺，「這已經成為模式的一部分，美國一再地尋求中國的承諾，卻只是發現要促成持久的改變並不容易」。中國非市場產業政策不公地針對美國勞工、企業和關鍵領域，美國必須窮盡一切手段，發展新工具，捍衛自身的經濟利益與價值。

美國之音解讀，戴琪的話表明，她仍然力推拜登總統維持對中國的關稅手段。美國總統拜登正在考慮是否取消對中國進口商品加徵的一些所謂的301關稅，以此作為緩解高通脹的一種方式。

路透則引述知情人士說法稱，在下周的G7峰會之前，拜登不太可能就是否削減部分對華關稅以遏制國內通脹做出相關決定。拜登傾向於在關稅問題上迅速採取行動，希望在11月8日國會中期選舉前利用一切手段為國內通脹導致的物價飆升降溫。但一名美國高級官員稱，這不是取消或不取消的二元選擇，「它必須具有戰略意義」。

據彭博社消息，美國國家安全顧問蘇利文16日透露，拜登計畫在G7峰會上宣布啟動一項「全球基礎設施倡議」，旨在聯合G7夥伴在全球各個基建領域共投資數千億美元，並以此作為「對抗中國」的策略和拜登政府的「標誌性外交政策」。

拜登 關稅 戴琪

上一則

河南鄭州賦紅碼事件 政法委副書記馮獻彬撤職

下一則

出席金磚論壇批美 習近平：對抗導致戰爭 制裁是迴旋鏢

延伸閱讀

拜登支持率剩36% 民調連4周下滑 追平個人低點

拜登支持率剩36% 民調連4周下滑 追平個人低點
共和黨反對停產AR15步槍子彈 拜登政府低頭

共和黨反對停產AR15步槍子彈 拜登政府低頭
阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲

阿富汗強震至少1000死1500傷 生還者：到處都有哭聲
拜登暫停徵收汽油稅 能源專家：對開車族幫助不大

拜登暫停徵收汽油稅 能源專家：對開車族幫助不大

熱門新聞

王心凌曬出自己訓練的照片，被眼尖的網友發現，她從頭到腳穿的都是國產品牌鴻星爾 取材自微博

王心凌翻牌 鴻星爾克再引野性消費潮 賣到缺貨

2022-06-21 09:00
蔡佑秀和女兒以及兩個外孫女。(取材自紅星新聞)

重慶老婦問路被喊「媽」 巧遇失聯24年女兒 以為遇騙子

2022-06-22 11:00
中國國防部宣布19日晚成功進行陸基中段反導攔截技術試驗。（新時報資料照）

用子彈打子彈 中國宣布「陸基中段反導攔截技術」試驗成功

2022-06-19 19:57
中國第三艘航空母艦昨正式下水，並命名為「福建艦」。圖為下水命名儀式現場。（Getty Images）

軍事專家：中航母3艦戰力 可破第一島鏈、直奔美門口

2022-06-18 02:30
中國第三艘航母「福建艦」下水。(新華社)

中國第3艘航母「福建艦」下水 配置電磁彈射 2024年形成戰力

2022-06-17 00:32
福建艦下水，中國軍事專家宋忠平向港媒揭露三大亮點。（圖／截自「央視軍事」微信公眾號影片）

中國航母「福建艦」下水 軍事專家揭三大亮點

2022-06-17 15:37

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼