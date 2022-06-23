美貿易代表戴琪支持續對中加徵關稅 「一個重要籌碼」

對於拜登考慮削減部分對華關稅以遏制國內通脹的想法，美國貿易代表戴琪22日表示，她認為對中國商品加徵的關稅是美中貿易關係中的「一個重要槓桿」。（路透資料照片）

對於美國總統拜登 正考慮削減部分對華關稅 以遏制國內通脹，美國貿易代表戴琪 22日表示，她認為對中國商品加徵的關稅是美中貿易關係中的「一個重要的籌碼」，移除這些關稅對控制美國短期通脹效果可能有限。至於拜登何時可能做出決定，路透報導稱，「不太可能在下周的G7峰會之前」，因為這個決定「必須具有戰略意義」。

戴琪在美國參議院撥款小組委員會作證時表示，「對中國的關稅，在我看來是重要籌碼，一名貿易談判人員絕不會放棄」。拜登政府面臨的關鍵挑戰是將「這個籌碼轉化為一個增加美國競爭力的戰略計畫，讓美國在一個中國將繼續參與的全球經濟中捍衛我們的利益」。

她認為，重要的是應對中國想要在半導體等重要產業取得主導地位的計畫，「我們需要在這個更大的局面上保持目光的專注」。關稅和其他貿易工具能有助於提高美國中長期的競爭地位。「就短期挑戰而言，我們能做的有限，尤其在通脹方面」。

戴琪並表示，美國要求中國落實其在美中第一階段貿易協議中的承諾，幾輪艱難的討論下來，清楚呈現中國對充分履行義務興趣缺缺，「這已經成為模式的一部分，美國一再地尋求中國的承諾，卻只是發現要促成持久的改變並不容易」。中國非市場產業政策不公地針對美國勞工、企業和關鍵領域，美國必須窮盡一切手段，發展新工具，捍衛自身的經濟利益與價值。

美國之音解讀，戴琪的話表明，她仍然力推拜登總統維持對中國的關稅手段。美國總統拜登正在考慮是否取消對中國進口商品加徵的一些所謂的301關稅，以此作為緩解高通脹的一種方式。

路透則引述知情人士說法稱，在下周的G7峰會之前，拜登不太可能就是否削減部分對華關稅以遏制國內通脹做出相關決定。拜登傾向於在關稅問題上迅速採取行動，希望在11月8日國會中期選舉前利用一切手段為國內通脹導致的物價飆升降溫。但一名美國高級官員稱，這不是取消或不取消的二元選擇，「它必須具有戰略意義」。

據彭博社消息，美國國家安全顧問蘇利文16日透露，拜登計畫在G7峰會上宣布啟動一項「全球基礎設施倡議」，旨在聯合G7夥伴在全球各個基建領域共投資數千億美元，並以此作為「對抗中國」的策略和拜登政府的「標誌性外交政策」。