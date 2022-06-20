中專家：俄羅斯放行中吉烏鐵路 是要解決物流出口

俄總統普亭在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇發表講話。（取材自聖彼得堡國際經濟論壇）

俄羅斯 總統普亭 日前在有著「俄版達沃斯」之稱的聖彼德堡國際經濟論壇（SPIEF）上發表演講談到俄烏戰事、西方制裁與中俄關係。中國專家解讀稱，中俄未來在能源安全與糧食安全方面還會加強合作。

普亭在演講中說，西方對俄發動的經濟閃電戰並未成功，並且制裁這把雙刃劍對其宣導者和設計者的傷害甚至更多。他還說，過去這些年俄羅斯不是什麼都沒幹。在過去的8年裡，俄羅斯的經濟進行「堡壘化」建設，包括財政、金融、產業的進口替代等等。

中國觀察者網訪問中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所俄羅斯經濟研究室主任徐坡嶺，就俄烏當前局勢與中俄關係解析。

報導稱，西方國家把物價飛漲原因歸結於俄羅斯的特別軍事行動，甚至還造了個新詞—「普亭漲價」。目前西方制裁的「回力標」已經落到了美國和歐洲身上，多國出現嚴重的通貨膨脹潮， 歐洲有些國家的通脹率已經超過20%，美國為18%

徐坡嶺指出，西方制裁只是讓俄羅斯的經濟受了點「皮肉傷」，沒有傷害到俄羅斯的根本，這與俄羅斯之前所做的準備和其經濟運行的特徵有關。俄羅斯的整個生產體系並未被摧毀，只能算是遇到一個臨時困難。

徐坡嶺表示，俄羅斯對付西方制裁最大的牌就是，能源和糧食。但因為多處港口被封，俄羅斯為了解決物流問題，要向東、向南、向北極方向加強基礎設施建設。當中俄方放行延宕25年的中吉烏鐵路就與此有關。

徐坡嶺指出，以前俄羅斯不同意興建中吉烏鐵路的原因是，俄羅斯要搞歐亞經濟走廊，就必須得搭上中國的中歐班列，要是修中吉烏鐵路就會把俄羅斯遠東的鐵路給替代閒置了，所以一直不鬆口。現在俄羅斯被制裁，物流成了大問題，因此普亭放行了這段鐵路。

這裡面的核心還是中俄關係，中俄之間有政治互信，在經濟上的合作能實現互利共贏。

普亭在問答環節中提到，亞洲和中國是新的世界發展中心，2021年中俄貿易額超1400億美元，今年將繼續增加，俄羅斯有意與中國合作並在合作中受益，特別是在政治方面，「我們有著穩定的信任關係」。

徐坡嶺解讀稱，俄羅斯一定會擴大和中國的經貿合作，但並不會「押注」中國，因為俄羅斯從來不會把自己的安全和發展寄託在別國身上。

他說，在對外經濟合作時，俄羅斯當然會首先選擇和友好國家合作，中國「一馬當先」，中俄之間有很好的政治互信，除此之外普亭提到的合作夥伴還有土耳其、印度。

徐坡嶺表示，當下和未來的中俄務實合作，非常重要的一點是，戰略互助意義大於經濟意義。但是，也不能否定中俄經濟合作的價值，俄羅斯的市場還是挺大的，俄羅斯有1.47億人，俄羅斯也有足夠的科技潛力，有一套獨立的技術標準和技術體系，中國企業現在去投資 還是有很多機會。

俄羅斯和歐洲的貿易占總體貿易比重的38-40%，俄羅斯希望把這部分貿易轉到亞洲來，主要是轉到中國來。目前，俄羅斯對華貿易占其對外貿易總額的18%，俄羅斯希望提高到25-27%，這個量還是很大的，目前看有點難度。

徐坡嶺表示，中俄今後在投資合作、產業鏈供應鏈合作、技術合作上都是有很大發展前景的。糧食安全合作、能源安全合作可能還會加強。這些都是雙邊領域的，實際上，中俄今後的合作更具戰略意義的是多邊合作，就是在金磚國家、上合組織、歐亞經濟聯盟、RCEP等平台上的合作。