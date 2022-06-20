據環球網報導，「五眼聯盟」正在收集和編造證據，計畫製造一系列所謂「中國對西方進行政治滲透」的謠言，以詆毀中國的國際形象。

據報導，這並非「五眼聯盟」第一次密謀針對中國和其他國家，分析人士表示，「五眼聯盟」才是經常滲透他國並製造不穩定因素的集團。與其說「五眼聯盟」是一個情報共享組織，不如說它是一個「反華俱樂部」更合適。

報導指出，知情人士18日向環時披露，澳洲 等國的情報機構頻繁接近和騷擾當地的華人 社區，向他們施壓，誘逼他們成為「五眼聯盟」的線人。但與此同時，這些國家卻根據一些完全站不住腳的信息，強行給中國扣「間諜 」、「滲透」的帽子。

報導稱，「五眼聯盟」在香港的領事館幾乎成為「干涉和製造顛覆的總指揮部」，其領事官員通過向當地反華勢力和分裂分子提供培訓和經濟支持來煽動暴力。且「五眼聯盟」正在加大在網絡安全領域對他國展開竊密和攻擊行動的努力。

自身就是網路竊密「黑手」的「五眼聯盟」，卻一直以「保護國家安全」為名，在毫無任何證據的情況下，抹黑攻擊中國的高科技公司。目前，美、英、加、澳、紐五國都禁止華為和中興進入其5G通訊網絡，並施壓其他國家也作出類似決定。