中4萬字長文 批美21點謬誤：背信棄義 掏空「一中原則」

中國外交部發布4萬字長文反駁美國對華謬誤。圖為中國外交部長王毅。（取材自澎湃新聞）

面對美中矛盾加劇，中國外交部19日發表4萬字長文，列出21點「美國對華認知中的謬誤」，並逐條回應「事實真相」。對於美方對台政策，中國外交部指控，美國背信棄義，掏空「一個中國原則」，企圖「以台制華」，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一。

此外，中方認為謬誤之一還包括中國公司在美享受的市場准入，長期以來遠超美國公司在中國的待遇，實際真相卻是中資企業在美營商環境不斷惡化。

中國外交部在題為「美國對華認知中的謬誤和事實真相」文中指出，「美對台政策沒變」的事實真相，是美國背信棄義，不斷從自身承諾、中美雙方共識上倒退，虛化、掏空「一個中國原則」，企圖「以台制華」。指控美方並沒有切實遵守其在台灣問題上作出的承諾，而是不斷開歷史倒車，例如先後將台灣關係法、對台六項保證塞入一個中國政策表述，政策表述前綴越來越多，還違背僅與台保持非官方關係的承諾，不斷提升美台接觸水準。

中國外交部稱，美方違背逐步減少對台售武的承諾。另自2021年來，美國領導人三度公開表示，如台海發生戰爭，美將協防台灣。美方持續助台拓展所謂「國際空間」，如聲稱聯大決議未解決台灣地位、鼓譟台灣作為觀察員參加第75屆世衛 大會等。

中國外交部又稱，民進黨當局頑固推進「台獨」，美國明裡暗裡對「台獨」勢力予以支持，這是當前台海局勢緊張的根源。並強調，一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞「兩個中國」或「一中一台」的紅線不容踐踏。呼籲美方應恪守中美三個聯合公報規定，奉行真正的一個中國政策，不要在台灣問題上玩火。

中國外交部還反駁了美方認為中國破壞國際秩序、實施脅迫外交等，以及對於民主、制度、人權、宗教、新疆、香港、俄烏戰爭、印太和平、海洋權利、虛假訊息、貿易戰、營商環境、竊密、氣候變遷 、毒品 打擊、糧食危機、監控技術等各領域上，美方對中方的指控。

此外，中國外交部說，美方對華認知謬誤之一還包括指稱在中國運營的美國企業常遇到系統性強制技術轉讓，但在美運營的中國企業都受到美國法律保護。