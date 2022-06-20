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中國海警船連兩天近釣島 日本派巡邏船警告

中國新聞組／北京20日電
圖為中國海警船資料照。（路透）
圖為中國海警船資料照。（路透）

日本第11管區海上保安本部繼18日後，19日再度確認兩艘中國海警船現蹤釣魚島周邊日本聲稱為「領海」的海域，且看似監視正在作業的日本漁船，日方派巡邏船確保漁船安全，持續警告海警船要求駛離。

日本共同社報導，日方表示，這是中國海警船連續兩天「入侵」日本宣稱的釣魚島周邊「領海」，也是今年第11次。如果包括鄰接區在內，日方已確認中方船隻連續65天現蹤釣魚島周邊海域。

第11管區海上保安本部指出，兩艘中國海警船18日下午3時50分左右像是追逐一艘日本漁船「入侵領海」，其中一艘疑似搭載機關炮，雖然隨著漁船動向而離開，之後又再返回，像是從遠方監視漁船般航行。

日本海上保安本部派遣巡邏船前去該海域，警告中國海警船駛離。

日本放送協會（NHK）報導，18日下午「入侵」釣魚島海域「領海」的兩艘中國海警船，由於像持續監視在附近作業的日本漁船，海上保安本部巡邏船在確保日本漁船作業安全的同時，持續警告海警船要求駛離。

這兩艘中國海警船19日上午9時位於釣魚島南小島東方約5公里處，距離在該海域作業的日本漁船約3公里外海域進行監視。

日本 釣魚

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