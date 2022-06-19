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軍力今非昔比 北京嗆美變大聲

記者陳言喬

擁有最新電磁彈射設計的中共第3艘航母17日下水，中共海軍實力又上一台階。此前，中美（台）才剛因台灣海峽水域的屬性而爭吵，在中美激烈較勁下，台灣要避免台灣海峽淪為未來戰場。

講到國與國之間的「實力」對抗，過去多年，中方實力遠不如美國，當美國屢對大陸施壓時，大陸也只能口頭抗議，摸摸鼻子忍氣吞聲。例如1999年5月以美國為首的北約炸毀中共駐南斯拉夫大使館，導致三3人死亡、多人受傷，中共僅能發表口頭抗議聲明，事後接受經濟賠償了事。換到今天若再有類似情事，中共的反應當不是如此。

四年前美國川普政府開啟對大陸的貿易戰，兩國關係愈走愈僵，中方官員從上到下對美國的談話也愈來愈強硬，中國大陸的「不客氣」是隨著實力逐漸上升而有的。

2021年3月，中共中央外事辦主任楊潔篪在阿拉斯加對美國白宮國家安全顧問蘇利文說，「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發與中國談話。」

在日前的新加坡香格里拉對話會上，台海議題成為會上焦點，在對話上更可看出雙方實力的交鋒。

大陸國防部長魏鳳和談到台獨和其「背後勢力」時稱，任何分裂中國的企圖，中國「必將不惜一戰，不惜一切代價」。這句話在2019的香會上，魏鳳和已說過一次，但今年加了一句「一定會打到底」。

這是回擊美國，也在警告日本與澳洲。魏鳳和還透露2019年閱兵展示的新型武器都已裝備了部隊。這句話也是說給美國聽的，當時展出的新武器就是可打到美國本土的戰略核導彈東風41，與專打大型船艦的東風17飛彈，如今已部署到第一線。

美國一直有著超強的實力，所以美軍可以在全球設立軍事基地，美艦可以全世界「航行自由」。1990年代以前，台灣在美國協助下，台灣的空軍掌握台灣海峽上空的制空權，共機不敢輕易飛出，我與美國的軍機還常抵近大陸沿岸偵察，而共艦一般也僅在其沿海一帶活動。隨著中共軍事力量的增加，台灣掌握的空優逐漸被突破，1990年後期退到「海峽中線」，這就是實力原則的變化。

兩岸有著20多年默契的「海峽中線」近年也被大陸否定，大陸外交部發言人汪文斌2020年9月表示「台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。今年5月26日大陸國防部發言人吳謙稱「台灣是中國的一部分，哪來的什麼海峽中線」。

大陸官方公開否認有「海峽中線」，這是對我方的進逼，最近更宣稱中國對台灣海峽享有「主權權利」，台灣海峽「不是國際水域」。專家解讀，這是告訴美日澳等多國不要輕易插手台海局勢。

美國自然不甩中共的宣示，中共目前也無實力去干預美艦穿越台灣的「航行自由」。但美國在這兩年多與中方的激烈交鋒後也發現中方逐漸增加的政軍經實力，美國國務院放回「不支持台獨」的闡述，多名高層官員也陸續回到既有的表態，應為佐證。

共軍最新型航母「福建艦」下水，未來將改變西太平洋軍事格局，身處中美對抗風暴下的台灣，尤應謹言慎行，親美但不能仇中，面對軍事實力愈來愈強的中共，如何維繫台灣海峽的和平，考驗著台灣朝野的智慧。

中共 國防部 共軍

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