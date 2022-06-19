外艦進台灣海峽 中稱有權管轄可能推「報備制」

大陸學者解讀，在北京宣布「台灣海峽非國際水域」後，可能會祭出報備制。圖為美軍勃克級導彈驅逐艦麥凱恩號2021年2月初航經台海。（取材自美軍第七艦隊）

中國大陸外交部近日稱「台灣海峽非國際水域」，學者對此分析，未來北京 可能會有「合理的管轄」，尤其對帶有威脅性跟挑戰性的外國軍艦，北京或將推出進入台海的報備制。

外交部發言人汪文斌日前表態稱，「中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」。他還強調，「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說，有關國家聲稱台灣海峽是『國際水域』，意在為其操弄涉台問題、威脅中國主權安全製造藉口，中方對此堅決反對」。

香港01昨日刊出上海東亞研究所助理所長包承柯的專訪指出，這是北京對台灣局勢所做的主權闡述。北京認為，海峽兩岸各12浬領海，加上專屬經濟區200浬，而台灣海峽最窄處約70浬、最寬處約220浬，「專屬經濟區的主權管轄權是中國政府」。

包承柯指，北京關於台灣海峽的表述，解決了外國軍艦是否可以自由來回的問題，釐清專屬經濟區的管轄。他稱，「台灣海峽既不是公海，也不是國際水域，需要中國政府做出管轄。過去中國政府沒有這麼明確做出判斷，這次是很明確的判斷」。

他並表示，今後在此水域經過的話，若是涉及主權範圍，將會有一些合理的管理。「特別是外國軍艦本來就具有干涉中國內政的性質，其他國家的軍艦跑到專屬經濟區自由航行，帶有威脅和挑戰性，這是中國政府所不能接受的」。

包承柯認為，就好比此前中國大陸宣布畫定防空識別區一樣，沒宣布之前可以自由進入；但在宣布之後，進入的話就要報備。因此，對於台灣海峽專屬經濟區的管轄，今後或將推出報備制度。

另據澎湃新聞報導，台海情勢持續緊繃，此次香格里拉對話中國代表團成員之一的軍事科學院原副院長、解放軍 中將何雷指出，台海問題已成為影響中美軍事關係走向的焦點問題。美方要充分認識台灣問題的敏感性，打「台灣牌」是非常危險的，對中美軍事關係穩定影響是非常大的。

何雷指出，現在中美關係是建交以來的低谷期、複雜期和嚴峻期，主要是因為美國無法理性看待中國的發展壯大，戰略上非常焦慮。要實現中美軍事關係穩定，最大的挑戰是拜登 政府強力推行的「印太戰略」。

何雷批評美國為孤立、圍堵、遏制中國，可以說是多管齊下、不遺餘力，在政治、軍事、經濟、文化和科技等多個領域打壓中國，給兩國改善關係造成很大的障礙。