習近平願與俄共創前景 普亭讚中國是新世界中心

俄羅斯總統普亭17日在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇發表演說。(中新社)

據新華社報導，國家主席習近平 17日晚間應邀在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇發表視訊演說時表示，中國願同包括俄羅斯 在內的世界各國一道，共創發展前景，為深化全球發展合作作出新的貢獻；俄羅斯總統普亭 也表示，無論某些人試圖以何種方式保護「單極世界」秩序，這一時代都已經走向盡頭，亞洲和中國已經「明顯地顯露出創建新的世界發展中心」，俄羅斯有意與中國合作並從中受益。

第25屆聖彼得堡國際經濟論壇17日在俄羅斯聖彼得堡以線上線下結合方式舉行。俄羅斯總統普亭、埃及總統塞西、哈薩克總統托卡耶夫等出席。

習近平在視訊演說中指出，當前，世界百年變局疊加世紀疫情，經濟全球化遭遇逆流，落實聯合國2030年可持續發展議程面臨前所未有的挑戰。國際社會迫切期待實現更加公平、更可持續、更為安全的發展。

習近平呼籲各方把握機遇、直面挑戰，推動全球發展倡議落地落實，共創共享和平繁榮美好未來，他並提出塑造有利發展環境、提振發展夥伴關係、推動經濟全球化進程、堅持創新驅動等四點建議。

而普亭在大會上演講時約1小時15分鐘，據觀察者網報導，普亭強調，西方國家的統治精英至今仍抱有一種幻想，似乎認為西方在全球政治和經濟中的主導地位是永恒不變的，但「沒有什麽是永恒的」。

他批評西方國家不只在否認現實，還試圖扭轉歷史的進程。「他們似乎仍然在按照上個世紀的思維來思考問題。他們仍然受到自己對所謂『黃金十億』（指工業發達國家）以外國家誤解的影響，認為那裡所有東西都是落後的，將其視為後院。他們仍然把這些地方當作殖民地，把那裡的人當作二等人。」

在問答環節被問到中俄關係時，普亭表示，俄羅斯開始與中國建立關係不是最近的事，而是因為「亞洲和中國已經明顯地顯露出創建新的世界發展中心」，「所有人都明白這一點，所有人都看到並了解這一點」。