漢族僑務辦主任 將轉任國家民委一把手

潘岳長期在環保部門任職，近年轉到統戰部門，如今成為第二位國家民委漢人身分的一把手。（取材自「長安街知事」微信公眾號）

中共 再傳部委首長人事異動，中央統戰部副部長、國務院 僑務辦主任的潘岳，已出任國家民族事務委員會黨組書記，成為該機構1978年改組以來第二位漢族一把手。

據國家民委微信公眾號，6月18日下午，中共中央組織部有關官員出席國家民族事務委員會領導幹部會議，宣布中共中央的決定：潘岳任國家民族事務委員會黨組書記。潘岳稍後料將獲任國家民族委員會主任一職。

公開資料顯示，1978年國家民委改組以來，一把手都是少數民族擔任，包含回族的楊靜仁、王正偉，蒙古族的楊晶、巴特爾、朝鮮族的李德洙以及維吾爾族的司馬義．艾買提。直到2020年陳小江開始首度以漢人擔任此職，這次接任的潘岳則延續漢族一把手的情況。

潘岳出生於1960年，目前是十九屆中央候補委員，2020年10月出任中共統戰部副部長、國務院僑務辦公室主任。此前，他曾多年在環保部門任職，期間力推多項環保舉措，曾多次掀起「環保風暴」，引起廣泛關注。他也曾提到，「與西方發達國家不同，如果我們在環保問題上犯錯誤，不可能走回頭路」。

6月17日一起調整的中央部委人事，還有倪虹任住房和城鄉建設部黨組書記、羅文任國家市場監督管理總局黨組書記、宋志勇任中國民用航空局黨組書記，郝平任北京 大學黨委書記、龔旗煌任北京大學校長。